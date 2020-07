Teknisk trøbbel da Carlsen vant: Plutselig gikk skjermen til motstanderen i svart

Magnus Carlsen er fortsatt ubeseiret i onlineturneringen Legends of Chess.

Magnus Carlsen vant over kinesiske Ding Liren. Foto: Heiko Junge

Søndag tok han sin sjette strake seier da han slo kinesiske Ding Liren.

Midtveis forsvant videoforbindelsen som skulle vise Ding til Carlsen og TV-seerne. I teorien kunne dermed kineseren ha jukset ved å bruke en sjakk-computer, men det var det ingenting i spillet hans som tydet på.

– Det endte opp med å ikke ha så mye å si. Jeg mistet kamera på ham, men jeg tenkte at det ikke spilte så stor rolle for meg. Jeg ville aldri ha mistenkt Ding for det uansett, men spesielt i det andre partiet i dag var det ingenting som tydet på det, nei, sier Carlsen til TV 2.

Den norske verdensmesteren spilte rett og slett så god sjakk at det var helt tydelig at Ding ikke jukset.

Det endte med en seier og tre remis partier mot kineseren. Carlsen hadde svart i det første partiet og etter 31. trekk ble spillerne enige om remis.

I det andre med hvitt brukte han 26 trekk på å vinne partiet og ta føringen i kampen med 1,5-0,5. Det var her Ding slet med internettforbindelsen, og også her Carlsen spilte på sitt beste.

Det ble sagt at Ding måtte benytte seg av en for kineserne ulovlig VPN-server for å kunne spille turneringer på internett. Carlsen hadde medfølelse for motstanderen, som ble satt under et voldsomt press.

Mareritt-situasjon

– Det er ubehagelig å møte en så skarp idé fra hvitt når han vet at jeg har forberedt meg og han ikke har det. I moderne sjakk er det nærmest en mareritt-situasjon å havne i. Han gikk feil veldig fort, men det var veldig vanskelig for ham der, sier Carlsen.

I det tredje partiet med svart kom Carlsen under på tid og ble satt under press av kineseren, men nordmannen klarte å redde remis etter 60 trekk etter å ha vært to bønder under.

Dermed måtte Liren vinne med svarte brikker i det fjerde partiet med nordmannen i føringen med 2,0-1,0. Det partiet endte med remis og kampen 2,5-1,5.

Carlsens kamp mot kineseren startet fire timer tidligere enn de andre fire oppgjørene. Dermed har VM-vinneren også mulighet til å følge Fantasymanager i Premier League.

Ding Liren måtte se seg slått av Magnus Carlsen. Foto: HANDOUT / X80001

Fokus på fotball

– Det var veldig hyggelig at han ville starte tidligere, så kan jeg fokusere på mine ting senere i dag og være fornøyd med å ha gjort en veldig god jobb her, sier Carlsen, som faktisk kjemper helt i toppen av Fantasy-spillet.

Magnus Carlsen har ennå ikke tapt en kamp, men i lørdagens kamp mot Vasil Ivantsjuk måtte Carlsen avgjøre i armageddon.

Ding Liren hadde skuffende nok bare 3 poeng foran møtet med nordmannen som nå har 17 av 18 mulige poeng.

