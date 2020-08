Tyske fotballklubber vil slippe inn publikum fra september

Tysk fotball håper at publikum kan komme tilbake til arenaene når den kommende sesongen starter 18. september.

Erling Braut Haaland og hans Dortmund starter den nye sesongen i midten av september. Kanskje blir det med tilskuere på tribunen. Foto: Martin Meissner / AP

Tysk fotball håper å ha publikum tilbake på tribunene når sesongen starter i september. Ingen bortefans, ingen ståplasser og alkoholforbud skal bidra til det.

Dessuten skal alle ha en personlig plassbillett slik at smittesporing kan foretas ved eventuelle smittetilfeller. Det ble de 36 klubbene i landets to øverste divisjoner enige om under tirsdagens ekstraordinære generalforsamling i Den tyske ligaen (DFL).

Bundesliga var den første store ligaen som startet opp igjen etter koronapausen. Allerede i midten av mai rullet fotballen i Tyskland, og i slutten av juni var seriene avsluttet. Kampene gikk uten tilskuere, men fra høsten vil lagene sakte, men sikkert slippe inn publikum på kampene.

Sesongen starter helgen 11.-14. september med 1. runde i cupen, mens seriestart både i 1. og 2. Bundesliga er helgen etter.

Tiltakene man ble enige om skal bane vei for tilskuere på tribunene, men lokale helsemyndigheter må gi klarsignal for at det skal bli slik.

– Fulle tribuner er ikke vår prioritet nå, det er helsesituasjonen. Korona er fortsatt en del av virkeligheten og spiller en viktig rolle, sa DFL-direktør Christian Seifert etter videokonferansen.

