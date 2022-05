Ruuds beskjed til Djokovic: – Jeg er glad jeg kan være en del av historien din

(Novak Djokovic – Casper Ruud 6–4, 6–3) Verdensener Novak Djokovic (34) ledet hele 4–0 før Casper Ruud (23) vant sitt første game – og serberen tok til slutt sin proffseier nummer 1000.

COMPLIMENTI: Casper Ruud gratulerte overmann Novak Djokovic ved nettet etter serberens proffseier nummer 1000. Som i 2020, ble Ruud slått ut av verdenseneren i semifinalen av ATP Masters-turneringen i Roma.

Publisert: Publisert: I går 22:17

– Gratulerer med din seier nummer 1000. Jeg er glad jeg kan være en del av historien din, var Ruuds beskjed til jubilanten Djokovic ved nettet da serberen hadde vunnet kampen.

Starten kunne imidlertid ikke vært verre for Ruud. De to første servegamene til Ruud ble begge brutt og første sett var nesten over før det hadde begynt. Nordmannen hevet seg flere hakk utover i settet, men det var for lite og for sent.

Djokovic tok ledelsen med hele 4–0 i åpningssettet. Til tross for et sterkt brudd på Djokovic’ fjerde servegame, vant serberen til slutt kontrollert med egen serve til 6–4 i første sett.

– Det var fantastisk å lede 4–0, så senket jeg meg litt og han brukte det for å komme tilbake i første sett. Jeg følte alltid at jeg hadde muligheter i hans servegame i andre sett, sier Djokovic til arrangøren.

Andre sett var langt jevnere og begge holdt sine tre første servegame, før Ruud ble satt under voldsomt press.

Han forsvarte seg gjennom både én, to og tre breakballer i sitt fjerde servegame, men til slutt ble han malt i senk av verdenseneren – som dermed fikk et overtak midtveis i andre sett.

Det beholdt han helt inn og vant etter to sett.

Seieren er Djokovic’ nummer 1000 i proffkarrieren – en aldri så liten milepæl i møte med nordmannen.

– Jeg har sett Roger (Federer) og Rafa (Nadal) feire denne milepælen, så jeg hadde lyst til å komme dit selv. Jeg føler meg velsignet og privilegert som får nå 1000, sier Djokovic.

Serberen møter Stefanos Tsitsipas i søndagens finale.

Fakta Ruud på grus i 2022 ATP Masters 1000 i Monte Carlo: Ut i åttedelsfinale mot Grigor Dimitrov (ranket som nummer 29). ATP 500 i Barcelona: Ut i kvartfinale mot Pablo Carreño Busta (ranket som nummer 19). BMW Open i München: Ut i kvartfinale mot Botic van de Zandschulp (ranket som nummer 40). ATP Masters 1000 i Madrid: Ut i sekstendelsfinale mot Dusan Lajovic (ranket som nummer 77). ATP Masters 1000 i Roma: Ut i semifinale mot Novak Djokovic (ranket som nummer 1). Les mer

Som i 2020 røk dermed Ruud ut for verdensener Djokovic i semifinalen av Masters-turneringen i Roma.

Til tross for dette: semifinaleplassen er en klar forbedring av Ruuds resultater på grus hittil denne sesongen (se faktaboks).

Akkurat i tide for Grand Slam-turneringen Roland Garros (French Open), som begynner i Paris 22. mai.

PS! Før Roland Garros er det ATP 250-turnering i Geneve, som vises på VG+ Sport fra tirsdag 17. mai. Casper Ruud er med – og skal forsvare tittelen.