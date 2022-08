Braut Haalands nye tumleplass: Guardiola har designet garde­roben og bestemt hvor Erling skal sitte

Kaldt og varmt restitusjons-basseng, garderobeplass ved siden av Bernardo Silva, treningsanlegg med 16 og en halv baner, innendørshall, fysio-avdeling – og hvis ting likevel skulle være vanskelig – eget bønnerom.

Bygget etter Pep Guardiolas design der spillernes plasser utgjør en halvsirkel. De får ikke selv velge hvem de skal sitte ved siden av, manageren vil ikke at det skal oppstå klikker mellom spillere fra for eksempel Sør-Amerika eller England. Erling Braut Haaland har fått plass mellom Bernardo Silva og Samuel Edozie. Over spillerne, langs hele halvsirkelen står følgende motto: «Some are born here some drawn here but we all call it home». I det de ankommer garderoben kampdagen, får hver spiller utdelt hvert sitt lesebrett med informasjon om de 11 som starter på motstanderens lag. Når man klikker seg inn på den spilleren man forventer å få mest med å gjøre under kampen, får man opp tre nøkkelord om disse spillerne.

De som ønsker det har også tilgang på et eget bønnerom.