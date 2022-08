Generalprøver for Sola og Nærbø: – Må halde på DNA-et og finne småting å bli betre på

Ein ny handballsesong er like rundt hjørnet. Etter solide fjorårssesongar for både Sola og Nærbø, treng begge lag å jobbe med samhandlinga i laget før sesongen kastast i gong.

Rune Haugseng og Fredrik Ruud leiar årets Nærbø-lag. Dei håpar å få på plass meir samhandling i laget før eliteseriesesongen startar.

Knappe tre månadar etter europacuptriumfen kastast ein ny sesong i gong for Nærbø. 31. august serieopnar jærbuane borte mot hardtsatsande Kolstad.

Tradisjonen tru starta blåtrøyene oppkøyringa til ein ny sesong i Farsund før turen gjekk til Danmark for fleire treningskampar. Der blei det tap mot Sør-Korea, Alingsås og KIF Kolding. Mot Redbergslings blei det eittmålssiger, og førre veke vann Nærbø 37–32 mot Kristiansand.

Torsdag er det duka for generalprøve og siste test før eliteserien brakar laus når Heine Jensen, som utgjorde trenarduoen til Nærbø saman med Rune Haugseng i fjorårets suksessesong, tar med seg sitt ØIF Arendal til Nye Loen.

– God kultur

– Eg forventar at ting skal begynne å sitte litt betre. Det er andre kamp med tilnærma fullt lag. Så er det greit å sjå at dei nye får begynne å sette preg på tinga og bli trygge i omgjevnadane, seier Haugseng.

Sidan førre sesong har Nærbø henta keeper Joachim Søholm Christensen, Gustav Karl Håkan Bergendahl, som er tiltenkt ei strekrolle i laget, og playmaker Kasper Lothe.

Fredrik Ruud er ny hovudtrenar for Nærbø og leiar laget saman med Rune Haugseng.

– Det er ein fin gjeng. Ingen tvil om at dei har god kultur. Det er kult å få innpass og sjå korleis dei har gjort det. Håpar vi saman skal få gode opplevingar, både på og utanfor bana, seier Ruud og held fram:

– Det viktigaste har vore å legge ned god trening. Primært å halde på det som har lukkast med før. Vi har kunne gjort små nyansar med korleis vi skal utvikle oss. Samstundes må vi halde på DNA-et og finne småting å bli betre på. Karane er flinke på å prate godt saman. Det har vore bra.

I årets sesong får Nærbø besøk av Sandnes i den øverste divisjonen som rykka opp frå 1. divisjon i fjor.

Steffen Stegavik og Sola har slitt med småskader i oppkøyringa. No er dei fleste spelarane tilbake i trening.

To generalprøver for Sola

Sola hadde ein solid fjorårssesong med bronse i serien og kvartfinale i europaligaen. Før årets sesong er det fleire nye namn i troppen: Rinka Dujindam (målvakt), Ine Bergsvik (målvakt), Melina Qurraj (bakspelar), Guri F. Nikolaisen (venstre kantspelar) og Lea Nilsen (høgre kantspelar).

Stjernespelar Camilla Herrem opererte for ein akillesskade tidlegare i vår, og er enno ikkje heilt kampklar.

– Stammen i laget er som det var i fjor. Å få tryggleik med forsvaret og Rinka, saman med dei andre målvaktene er viktig. Så må vi få samhandlingane i gong igjen. No har vi gått fire månadar utan kamp. Når nokre har vore ute med skader er det ikkje så mykje tid, seier trenar Steffen Stegavik.

Sola har, som Nærbø, spelt treningskampar i Danmark. Der blei det ein sterk eittmålssiger mot Viborg og eit 24–33-tap mot Horsens.

Fredag møter Sola Larvik, medan Fana ventar søndag.

– Vi har brukt oppkøyringa til å la alle spelarar vise seg fram. Av dei siste to kampane velg vi ut ein der det er full spiker, så blir det nok meir rullering i den andre kampen. Vi strammar inn meir no, for vi har viktige kampar neste veke, seier Stegavik.

Første tellande kamp for dei gulkledde er NM-kamp mot SIF 31. august. Første eliteseriekamp er 4. september heime i Åsenhallen mot Tertnes.

Europa for Nærbø og Sola

Etter solide fjorårssesongar for både Sola og Nærbø, sikra begge lag seg spel i Europa også komande sesong.

Sola går inn i tredje og siste kvalifiseringsrunde i europaligaen. Trekninga skjer 18. oktober - kampane spelast 3.-4. desember med returoppgjer 10.-11. desember.

Nærbø er seeda inn i andre kvalifiseringsrunde i europacupen. Motstandar blir trekt 20. september, medan kampane blir spelt 29.-30. oktober og 5. og 6. november. Tar dei seg vidare ventar ei siste kvalifiseringsrunde før eit eventuelt sluttspel.