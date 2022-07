– Vil gjerne at Sandnes blir fast arena for Ironman i framtiden

Debuten for Sandnes som arena for Ironman ble definitivt en suksess. Deltakerne var fulle av lovord etter at de kom seg til mål etter kraftprøven med svømming, sykling og løping.

