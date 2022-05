Iven Austbø får ny fotballjobb

Den tidligere Viking-målvakten blir keepertrener.

Iven Austbø er tilbake i lokalfotballen.

Etter forrige sesong bestemte Iven Austbø seg for å legge opp etter å ha spilt over 300 kamper for Viking.

Nå har 37-åringen fått seg en ny fotballjobb. Austbø blir keepertrener i moderklubben Randaberg.

– Det er veldig kjekt å jobbe med keepere. Dette var en fin mulighet til å være i fotballen og gi litt tilbake til moderklubben, sier Austbø til Aftenbladet.

Han skal i første omgang bidra rundt A-laget – og i persillebygda er de svært fornøyde med signeringen.

– Iven har en enorm erfaring, ambisjoner som trener og ekstra kjekt er det når våre egne vender hjem, sier sportslig leder Jan Inge Løland i Randaberg Fotball.

Kjente på savnet

Den tidligere Viking-keeperen innrømmer at han har savnet fotballen etter at han la keeperhanskene på hylla i fjor.

– Det var mitt andre hjem, så det er klart at det har vært spesielt å hilse på gamle lagkamerater og være på Viking-kamper. Men slik er det, jeg har jo visst at det én dag var over. Nå skal det bli kjekt å bli med igjen, forklarer Austbø.

Den erfarne keeperen har fullført Uefa B-trenerkurs og vurderer også å bygge på med mer trenerutdanning.

– Jeg har ikke tenkt så mye på om jeg har en framtid som trener. Jeg har alltid sagt at dagen jeg er ferdig som proff, så er det familielivet som kommer i første rekke. Fotball er lidenskap og kjekt å holde på med, men det handler om å finne tiden til det. Nå skal jeg prøve litt og se hvordan det går, så får vi ta det derfra, sier Austbø.

Austbø tok cupgull med Viking i 2019.

Ny jobb

Ved årsskiftet byttet Austbø ut profflivet med jobb som markedskonsulent i Norsk Gjennvinning.

– Det er en annen hverdag enn fotballivet, men det er veldig gøy og en fin gjeng jeg jobber sammen med. Det er varierte dager og jeg treffer vanvittig med kjekke folk, sier han.

– Men det er ikke aktuelt å gjøre comeback på banen?

– Hadde jeg slengt meg nå, hadde kroppen blitt helt ødelagt. Jeg stoler heller på den yngre generasjonen, sier Austbø og ler.

Han starter opp som keepertrener i Randaberg 9. mai.