Så kom nedturen for Viking - tapte mot Sarpsborg

Sarpsborg fikk klaff med taktikken sin, vant 2–1 og tok med seg tre poeng fra SR-Bank Arena. Her jubler de etter 2–1-scoringen.

Etter fire strake seirer kom smellen for et sølvjagende Viking. De klarte ikke å bryte ned et kynisk Sarpsborg-lag som vant 2–1.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden