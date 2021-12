Carlsen mistet VM-tittelen: – Klin idiotisk regel

Magnus Carlsen (31) endte på tredjeplass i hurtigsjakk-VM og mistet VM-tittelen, til tross for at han hadde like mange poeng som første- og annenplassen. Han går hardt ut mot regelen som fratar ham muligheten til omspill.

MISTET VM-TITTELEN: Magnus Carlsen klarte ikke å forsvare VM-tittelen i hurtigsjakk fra 2019.

– Det er en klin idiotisk regel. Enten skal alle på samme poengsum spille omspill, eller så skal ingen det, sier Carlsen til NRK før han visste om han skulle spille omspill eller ikke.

Magnus Carlsen endte på 9,5 poeng. Det er likt med Nodirbek Abdusattorov, Jan Nepomnjasjtsjij og Fabiano Caruana. Men på grunn av ratingsystemet i turneringen ser nordmannen ut til å ende på tredjeplass og får dermed ikke spille for å forsvare VM-tittelen.

Ratingsystemet gir poeng til deltakerne basert på hvor god motstand de har møtt.

Fakta Derfor fikk ikke Carlsen omspill Hvis flere enn to spillere havner på lik poengsum er det motstanden som avgjør. Hvor mange poeng de har oppnådd i turneringen avgjør hvilke to som møtes i omspill. Slik er poengsummene til de fire som sto på 9,5 poeng etter 13 runder: 1. Nodirbek Abdusattorov 108,5

2. Jan Nepomnjasjtsjij 107,5

3. Magnus Carlsen 94

4. Fabiano Caruana 92,5 Kilde: NRK. Les mer

Usbekisk seier

– Ekstremt surt, selvfølgelig, å miste sjansen til omspill på tiebreak. Jeg synes ikke det skulle være opp til spillerne å si ifra om et system som er veldig dårlig. For min del er ethvert tiebreak-system ok så lenge det ikke åpenbart skader rettferdighetssansen. Når du først skal ha omspill, må alle på samme poengsum spille omspill - noe annet er rett og slett bare feil, sier Carlsen til NRK og fortsetter:

– Må ta en viss selvkritikk for at jeg og min far ikke har vært vaktbikkjer på FIDE (det internasjonale sjakkforbundet), som åpenbart må til, ellers så fucker de opp hver gang. Man vet om reglene, men det må endres. Det blir litt for amatørmessig i et verdensmesterskap.

Carlsen får støtte av Hikaru Nakamura som han møtte i det siste partiet.

– Å se hurtigsjakk-VM gå fra 15 partier til 13 var merkelig, men å se disse tiebreak-reglene i et «verdensmesterskap» er ufattelig latterlig, skriver amerikaneren på Twitter.

Sergej Karjakin er også enig med Carlsen om regelverket.

– En tid for å være enig med en verdensmester, skriver han.

Nodirbek Abdusattorov og Jan Nepomnjasjtsjij spilte omspillet om VM-tittelen. Første lynsjakkparti endte i remis før Abdusattorov vant det andre partiet og sikret VM-tittelen – kun 17 år gammel.

Magnus Carlsen tapte mot nettopp Abdusattorov i det første partiet på finaledagen av VM i hurtigsjakk, som på mange måter ble avgjørende for Carlsens VM.

VG har vært i kontakt med manager Henrik Carlsen, som ikke ønsker å utdype ytterligere. Han har ikke besvart spørsmålet om hva de kommer til å gjøre videre.

Måtte vinne

Carlsen sto med ni poeng etter 12 partier. Det var delt ledelse med Jan Nepomnjasjtsjij, Nodirbek Abdusattorov og Fabiano Caruana.

I det 13. og siste partiet møtte Magnus Carlsen amerikanske Hikaru Nakamura.

Ettersom Nepomnjasjtsjij og Fabiano Caruana ble enige om en kjapp remis, ble det tydelig at Carlsen måtte vinne for å sikre minst omspill.

Det ble et svært jevnt parti, hvor ingen av spillerne klarte å etablere en skikkelig fordel over tid og det endte i remis.

Ettersom Abdusattorov spilte remis i også sitt parti, endte de fire på samme poengsum – men utregningen gikk til slutt i nordmannens disfavør.

Disfavør ble det også for Carlsens tidligere VM-rival Caruana, som gamblet på at remis ville holde til omspill. Det gjorde det ikke, og han røk ut som nummer fire.

– Dette er en kjempetabbe av amerikaneren, kommenterte NRKs Torstein Bae da Caruanas begrunnelse for den raske remisen ble kjent.

Utfallet gjør at Carlsen mister trippeltitlene han gikk inn i mesterskapet med: Regjerende mester i lang-, hurtig- og lynsjakk. Muligheten for revansje kommer allerede onsdag, når VM i lynsjakk spilles over to dager.