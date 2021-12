Oilers fyrte villig vekk mot MS: - Var det så mye?

Det ble ingen minneverdig forestilling da Stavanger Oilers var i gang igjen etter juleferien. Borte mot MS tok de riktignok tre poeng på kontrollert vis, men seiersmarginen burde vært mye større.

Thomas Berg-Paulsen og resten av Oilers hadde få problemer med å slå MS denne tirsdagen, men seiersmarginen burde defintivit vært større.

MS - Oilers: 0–3

MANGLERUD: Som så ofte før denne sesongen var det et meget skuddvillig Oilers som stilte til kamp. I Manglerudhallen endte de opp med hele 51 skudd på MS-keeper Lars Haugen, men altså bare tre scoringer.

– Var det så mye? Spør er overrasket Dennis Sveum da han får servert skuddstatstikken. Kapteinen er imidlertid klar på at Haugen hadde en meget god dag på jobben.

– Jeg synes utelukkende Haugen var god i dag faktisk. Vi har masse bra sjanser, mye fint spill og vi kommer til enorme sjanser, men han står på hodet der. Et par stolepskudd og noen treff i toppen av kølla og slikt, men når du er god får du slikt. Så all ære til Haugen i dag, sier Sveum diplomatisk om MS sin keeper.

En som imidlertid fant veien forbi sisteskansen var Ludvig Hoff. Vingen noterte seg for to scoringer og med det en meget god start etter juleferien, og han skryter spesielt av samspilet han nå har fått med Tommy Kristiansen.

– Nå har jeg spilt med Tommy i snart tre år og vi finner hverandre bra. Samtidig kommer Berg-Paulsen inn og gjør en dritbra jobb, så jeg skal ikke ha all æren. Det er lett når du får dem servert, smiler Hoff før han fortsetter.

– Det har løsnet i det siste, rett før pausen egentlig. Så for meg personlig var det litt dårlig timing å ha ferie, men det er deilg at det sitter fortsatt.

Drømmestart

Tydelig at Oilers var påskrudd etter ferien for det tok bare 21 sekunder før de var i ledelsen i Manglerudhallen. Patrick Ulriksen hamret til fra blå og pucken stoppet i blokka før den falt meget beleilig for Ludvig Hoff. Han kunne da bare vippe den inn i åpen kasse.

Litt spenning ble det dog da dommerteamet måtte ut og kikke på video for å se om det Tommy Kristiansen foretok seg foran keeper var lovlig, men de bruke ikke lang tid på å konkludere og målet ble stående.

Etter pangåpningen roet det seg noe. Oilers styrtet oppgjøret mens MS hadde en og annen skummel kontring. Flere scoringer ble det derimot ikke. Nærmest var Martin Lefebvre da han fikk meget god tid foran mål. Backens skudd ble parert av keeper.

– Vi hadde et veldig bra første bytt, men så var det litt halvshaky resten av perioden. Noe startvansker der, men så tok vi mer over og spilte slik vi ønsker å fremstå. Solid grunnspill og mer slik vi avsluttet før ferien, så deilig at vi skjønte at vi måtte skjerpe oss litt, oppsummerer Sveum.

Sjansesløseri

Oilers fortsatte å styre kampen og pucken var stort sett inne på MS sin halvdel. Det ble også tatt mange avslutninger, men kvaliteten var så som så. Lite trafikk foran mål og dårlig med fart på pucken gjorde at jobben stort sett var grei for MS sin keeper.

Snaut halvveis ut i perioden skulle det imidlertid lykkes. Etter flere skuddforsøk endte pucken til slutt hos Markus Søberg. Han var rolig og behersket da han dro den i nettet fra høyre. Oilers opp i 2-0, en stilling som holdt seg til pause.

For på tross av to nye overtall og en haug av nye skudd så klarte ikke Oilers å øke ledelsen ytterligere.

Klassisk transport

Tredje periode fortsatte i samme spor og det ble egentlig bare en stor transportetappe for Oilers sin del. Drøyt seks minutter ut i perioden va Ludvig Hoff fremme på ny og satt inn sitt andre for kvelden, og det ble med det.

For selv om Oilers hadde flere nye overtallsperioder, blant annet fire sammenhengende minutter, så ble det stort sett skudd med løskrutt. Når de virkelig store sjansene bød seg så var MS-keeper Lars Haugen parat.

Dermed endte det med 3-0 seier for Oilers sin del i den første kampen etter juleferien.

– Vi fikk seieren og det er det viktigste til slutt, og det var god stemning i garderoben. Men jeg tenker nok at det blir en del videklipp av noen «turnovers» senere for vi roter jo den del på begge linjene egentlig, slår Hoff fast.

Allerede til torsdag venter ny kamp mot MS, da hjemme i Stavanger.

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Stavanger Oilers 0-3 (0-1, 0-1, 0-1)

Fjordkraftligaen, 26. serierunde

Manglerudhallen: 50 tilskuere

Mål: 0-1 Ludvig Hoff (Ulriksen, Kristiansen)(00:22), 0-2 Markus Søberg (Hurrød)(29:06), 0-3 L. Hoff (Kristiansen, Berg-Paulsen)(46:31)

Utvisninger: 6x2 min – 3x2 min

Skudd: 14 – 51

Hoveddommere: Robin Andre Berg og Mads Frandsen

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Nicolai Bryhnisveen

3. backpar: Daniel Rokseth og Noah Aarthun

Ekstra back: Samuel Klungtveit

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Steven Whitney

2. rekke: Christoffer Karlsen, Sander Hurrød og Markus Søberg

3. rekke: Ludvig Hoff, Thomas Berg-Paulsen og Tommy Kristiansen

4. rekke: Sander Husebø, Magnus Hoff og William Kuisma