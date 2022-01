Julie Blakstad klar for Manchester City: – Den største overgangen fra norsk kvinnefotball noensinne

Julie Blakstad (20) forlater norsk fotball og Rosenborg til fordel for storklubben Manchester City. Rosenborg kaller det den «største overgangen fra norsk kvinnefotball noensinne».

CITY-KLAR: Julie Blakstad.

– Vi er veldig fornøyde med at overgangen nå er i boks. Betingelsene og summen som ligger i kontrakten er veldig gode. Dette er den største overgangen fra norsk kvinnefotball noensinne, og begynner vel å nærme seg europeisk rekord også. Det er snakk om en betydelig sum for klubben, sier styreleder i RBK, Ørjan Engen i en pressemelding.

Blakstad ble torsdag ettermiddag presentert som Manchester City-spiller. Hun har skrevet under på en to og et halvårskontrakt med de lyseblå, der hun får draktnummer 41.

Engen ønsker ikke å gå inn på detaljene bak avtalen, og sier det «er flere moment i overgangssummen». Han understreker også at de helst skulle hatt Blakstad med videre, men at de uansett er fornøyde med avtalen de har fått.

Pernille Harders overgang fra Wolfsburg til Chelsea i 2020 skal for øvrig være tidenes dyreste i kvinnefotballen. Engelskmennene betalte ifølge rapportene rundt tre millioner kroner for dansken.

Engen gleder seg nå til å følge Blakstad i England.

– Jeg tror hun kommer til å få en veldig bra treningshverdag og at hun kommer til å ta enda flere steg. Så kommer hun nok til å få kjenne på kroppen at det er tøffere konkurranse, og det vil nok skjerpe henne, sier Engen.

Hovedpersonen selv er forberedt på en ny hverdag i Manchester.

– Jeg er ganske sikker på at nivået kommer til å være noen hakk opp fra hva jeg er vant til hjemme i Norge. Det vil bli en tøffere trenings- og kamphverdag enn hva jeg er vant til, men det tror jeg kommer til å bli veldig lærerikt. Samtidig virker det som tankene om hva man prøver på i spillet er nokså like i både RBK og City – begge lag ønsker å spille langs bakken og skape overtall. Jeg gleder meg til å teste ut nivået og se hvordan jeg takler det, sier Blakstad til Rosenborgs hjemmeside.

– Det er fantastisk å være Manchester City-spiller og jeg kan nesten ikke vente med å komme i gang, sier Blakstad til Manchester Citys hjemmeside.

Blakstad forlater Rosenborg etter to år, 42 kamper og 22 scoringer. Hun har også etablert seg på det norske landslaget, der hun står med elleve kamper og to scoringer.

– Julie var en god spiller da hun kom hit, og har blitt enda bedre under Steinar Lien (Rosenborgs trener). Hun har utviklet seg veldig bra, og vi må jo ta litt kred for det, sier Engen til VG.

VG fikk tidligere torsdag opplyst at det bare gjensto litt papirarbeid før overgangen var i orden, og nå har den altså blitt bekreftet.

– Allerede i en alder av 20 år har hun vist hvilket talent hun er, både for klubb og landslag. Hun kommer til å passe perfekt inn her, sier Manchester City-trener Gareth Taylor.