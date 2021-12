Viking vant pris: Kåret til Årets klubb i Eliteserien

Viking ble kåret til Årets klubb under «Fotballfesten» på Ullevaal mandag. Her er Viking-delegasjonen avbildet etter at de vant prisen: Fra venstre Bjarte Lunde Aarsheim, Eirik Bjørnø, Erik Nevland, Veton Berisha og Morten Jensen.

– Nesten like stas som bronsemedaljen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Under en før-sending til kveldens fotballgalla i Oslo - i regi av rettighetshaver Eurosport og Discovery - vant Viking prisen for Årets klubb i Eliteserien.

Daglig leder i Viking, Eirik Bjørnø, sier til Aftenbladet at prisen henger høyt for klubben.

– Dette synes vi er nesten like stas som bronsen i Eliteserien. Det viser at vi sammen med ansatte, frivillige, spillere, supportere og samarbeidspartnere har klart å utvikle Viking i riktig retning. Og at dette blir lagt merke til, sier Bjørnø til Aftenbladet.

– Dette gir oss en ekstrem motivasjon til å fortsette dette arbeidet i samme spor.

Bjørnø er på plass på Ullevaal stadion der «Fotballfesten» arrangeres. Riktignok med koronabegrensninger.

Les også Stor vurdering: Her er Aftenbladets Viking-dom

I tillegg til Bjørnø hoppet også Viking-kaptein Veton Berisha på scenen for å hente prisen. Spissen var ikke klar over at klubbsjef Bjørnø var i salen.

Med prisen fulgte en sjekk på 50.000 kroner.

– De pengene ville Veton ha til botkassen. Men det får han ikke, humrer Bjørnø.

Viking var nominert sammen med Bodø/Glimt og Rosenborg.

Bjørnø skal sammen med markedssjef Kjartan Salvesen dele ut pris i hovedsendingen som starter klokken 21.

Viking er også nominert i flere kategorier: Veton Berisha nominert til Årets spiller mens trenerduoen Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim er nominert til Året trener.

Disse prisene ble delt under vorspielet:

Årets gjennombrudd Toppserien: Julie Blakstad, Rosenborg

Årets spiller 1. divisjon kvinner: Tuva Espås, Røa

Årets gjennombrudd 1. divisjon kvinner: Ine Strømstad Berre, ØHIL

Årets gjennombrudd OBOS-ligaen: Taofeek Ismaheel, Fredrikstad

Årets klubb Toppserien: Sandviken

Årets klubb Eliteserien: Viking

Årets klubb OBOS-ligaen: HamKam