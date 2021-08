Derfor uteble Barmen og Andersen fra Brann-trening

– De er rett og slett ikke klare for det, sier Vibeke Johannesen.

– De har gitt uttrykk for at dette er vanskelig for dem å stå i, sier Vibeke Johannesen om Kristoffer Barmens (bildet) og Mikkel Andersens situajon.

Øystein Vik Journalist i BT

Mads Bøyum

Rundt klokken halv ett stilte Branns daglige leder Vibeke Johannesen seg opp foran et samlet pressekorps for å redegjøre for krisen i Brann.

Hun bemerket det alle hadde sett, at spillerne Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen ikke var til stede på treningen lørdag formiddag.

– Etter enighet med Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen er de ikke på trening i dag. De vil heller ikke være i kamptroppen i morgen (mot Sandefjord), sier Johannesen.

Hun presiserer at de to ikke er er under etterforsking av politiet for et mulig seksuelt overgrep på Brann Stadion natt til tirsdag.

– Hvorfor er de to ikke til stede?

– Det har vært en veldig spesiell uke for oss og for dem. Det har vært mange spørsmål rundt deres rolle i de interne regelbruddene som skjedde. Det har vært veldig belastende for dem, sier Johannesen.

– Jeg tror ikke de hadde vært klare for å være her, og det hadde ikke vært riktig for oss, sier Johannesen.

Brann-sjefen sier at klubben nå samarbeider for fullt med politiet. Johannesen er vitne i saken og har gitt forklaring til politiet.

Mandag kveld møttes hele Brann-laget til middag på en restaurant i sentrum. Siden gikk halvparten av spillerne videre til et utested. Deretter ble det nachspiel på Brann Stadion der syv utenforstående kvinner deltok.

Politiet etterforsker nå om det har skjedd et overgrep på dette nachspielet.

– Om noen har hatt en dårlig opplevelse på stadion må vi beklage voldsomt. Det er uakseptabelt det som har skjedd. Har det skjedd en straffbar handling, så tar vi fullstendig avstand fra det, sier Johannesen.