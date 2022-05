Tar Viking-keeperen i forsvar: – Ikke noe regelbrudd

Keepertrener Kurt Hegre (t.h.) i samtale med Patrik Gunnarsson på treningsleir i Spania i vinter. Hegre tar sin elev i forsvar når det kommer til stolpeflyttingen.

For Kurt Hegre er det ikke noe problem at Viking-keeper Patrik Gunnarsson flytter på stolpene for å gjøre målet mindre.

