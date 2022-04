Haugvaldstad bøttet inn mål mot Klepp 3

Julie Haugvaldstad førte an med fire av målene i 5-1-seieren over Klepp 3 i 3. divisjon, Rogaland i fotball for kvinner. Klepp 3 har ikke tatt ett eneste poeng denne sesongen.

