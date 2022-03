Oilers tapte intens kamp i Sarpsborg

Det var sluttspilltemperatur og vel så det når Stavanger Oilers og Sparta barket sammen til andre kamp i semifinaleserien. Knallharde taklinger, matchstraffer og resultatvendinger var beholdningen da Oilers tapte 2–3.

Det ble kjempet noe vakent for hver eneste puck da Oilers møtte Sparta til andre kamp i semifinaleserien.

Christoffer Hjalmarsson

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Sparta - Oilers: 3–2

SARPSBORG: Der Oilers stormet ut av startblokkene og valset over Sparta på mandag, så var det en mer avventende variant denne onsdagen. Ikke fordi Oilers ikke forsøkte, men Sparta var mer påskrudd. Klassisk stillingskrig og det måtte en utvisning til for å åpne opp.

Rob Bordson lempet pucken over vantet på klønete vis og Sparta utnyttet overtallet etter snaut seks minutter. Niklas Roest styrte inn et skudd fra blå.

Deretter ble det temperatur da Ludvig Hoff serverte en interference på Maksmis Ponomarenko i midtsonen. Oilers red av overtallet, men Ponomarenko var ikke ferdig med situasjonen. For da Hoff var tilbake på isen satt Sparta sin latvier inn en stygg takling nede ved rundvantet. Det endte med matchstraff for takling mot hode/nakke, til stor misnøye fra hjemmefansen.

Ludvig Hoff måtte ta telling etter en voldsom takling fra Maksimis Ponomarenko. Hoff kom seg på bena og kunne fortsette mens Ponomarenko ble sendt i garderoben med matchstraff.

Det var mange, veldig mange, intense og tøffe dueller på isen. Her er det Christoffer Karlsen som blir limt opp i vantet av to Sparta-spillere.

Situasjonen ga Oilers fem minutter i overtall og mange trodde nok at ligaens beste lag i overtall skulle kunne utligne, men den gang ei. Isteden fikk man servert en fem minutters oppvisning på hvordan man ikke skal spille med en mann mer på isen. Oilers skapte knapt en sjanse.

Helt på tampen av perioden skulle allikevel Oilers få kranglet inn en redusering. Markeringen fra dommerne lot vente på seg, men til slutt kom de til at Dan Kissel sin avslutning fra kloss hold endte med scoring.

Kokende amfi

Der første periode var intens, så ble det enda hetere i andre. Kun to minutter inn var det full tenning foran Oilers sin bås, for der dundret Markus Søberg og Robin Soudsky løs på hverandre. Etter et par never så ble begge sendt i garderoben med liten disiplinærstraff.

Markus Søberg og Robin Soudsky hadde åpenbart noe uoppgjort da de røk i tottene på hverandre.

Som følge av slåsskampen fikk også Oilers et overtall og det utnyttet de på best mulig vis da Jarrett Burton var først på en retur. Oilers hadde dermed snudd til 2-1.

Temperaturen fortsatte å stige både på isen og tribuneplass. Hjemmefansen var virkelig på jobb og hang med i hver eneste situasjon. Levet på tribunen smittet tydelig over på spillerne som også klemte til i enhver situasjon.

Samtidig tok Oilers mer og mer over, og det var de som kom til avslutningene. Flere store muligheter, men Sparta sin keeper holdt stand. Dermed ble det ikke flere scoringer i andre periode selv om Oilers nå ledet skuddstatistikken hele 25-6.

Sceneskifte og kampen ble snudd

Etter andre pause hadde åpenbart Sparta tatt en samling i bunn for de kom knallhardt ut i tredje periode. De hentet frem den ene store sjansen etter den andre og kun tilfeldigheter gjorde at det ikke ble utlignet ganske raskt.

Scoringen måtte allikevel komme og etter drøyt åtte minutter lå pucken i målet bak Holm. En puck ble kastet mot mål fra blå og snek seg inn i garnet. Hjemmelaget fortsatte kjøret og Oilers kom knapt til en eneste avslutning.

Oilers holdt samtidig stand bakover, men med drøyt seks minutter igjen ble det enda tyngre. Sander Hurrød pådro seg liten matchstraff for takling mot hode/nakke og Oilers måtte ut i fem minutter undertall. Det utnyttet hjemmelaget da Kristian Jakobsson satt inn en retur fra spiss vinkel.

Når undertallet var unnagjort hadde Oilers kun et minutt på seg til å hente frem en redusering og det ble for knapt med tid. Dermed utlignet Sparta til 1-1 i kamper i denne semifinalen.

KAMPFAKTA

Sparta Sarpsborg – Stavanger Oilers 3-2 (1-1, 0-1, 2-0)

NM-sluttspillet i ishockey, semifinale 2

Sparta Amfi: 1964 tilskuere

Mål: 1-0 Niklas Roest (Jakobsson, Lundberg)(05:23 PP), 1-1 Dan Kissel (Lefebvre)(19:32), 1-2 Jarrett Burton (Kissel, Karlsen)(23:53 PP), 2-2 Eirik Børresen (Fagerudd, Olsen)(48:44), 3-2 Kristian Jakobsson (Nilsen, Fagerudd)(55:53 PP)

Utvisninger: 54 min – 79 min

Skudd: 19 – 30

Hoveddommere: Petter Bjerkan Bakken og Karl Johan Marcus Vinnerborg

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Dennis Sveum og Martin Lefebvre

2. backpar: Daniel Rokseth og Andreas Klavestad

3. backpar: Kristian Østby og Nicolai Bryhnisveen

Ekstra back: Noah Aarthun

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Christoffer Karlsen

2. rekke: Ludvig Hoff, Rob Bordson og Markus Søberg

3. rekke: Anders Tangen Henriksen, Thomas Berg-Paulsen og Greg Mauldin

4. rekke: Sander Hurrød, Andre Strandborg og Steven Whitney

Ekstra løper: Magnus Hoff