Manchester United hud­flettes i engelsk presse: «Såpe­opera»

MANCHESTER (VG) Manchester United får det glatte lag av engelsk aviser og tidligere spillere etter at Champions League-håpet forsvant med 1–3-tap mot Arsenal.

FORTVILTE: Slik reagerte Cristiano Ronaldo da Arsenal gikk opp i 3–1. Ronaldo scoret Uniteds mål og er blant United-spillerne som får gode karakterer i spillerbørsene i avisene dagen derpå.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

«Luften av såpeopera som omfavner Manchester United ble mer intens når Paul Scholes fortalte om en samtale med Jesse Lingard, som fortalte ham at garderoben var en «katastrofe» og Ralf Rangnick ga bare en moderat motbevisning på påstanden», skriver fotball-korrespondenten Jonathan Northcroft i The Sunday Times.

Etter 1–3-tapet mot Arsenal virker alt av Champions League-håp ute for United. Etter kampen sa klubblegenden Scholes følgende på TV som ekspert:

– Det er en katastrofe av en garderobe. Jeg snakket med Jesse Lingard for noen dager siden, og jeg er sikker på at han ikke har noe imot at jeg deler dette.

Lingard har ikke uttalt seg, mens manager Rangnick svarte dette:

– Jeg vet ikke. Da må dere nesten spørre Lingard. Etter en kamp som i dag er det selvsagt stor skuffelse innad i garderoben. For meg er det normalt.

NEDTUR: Manchester United tapte for Arsenal i London. Bruno Fernandes bommet på straffe da han kunne ha utlignet til 2–2.

Rio Ferdinand, som spilte 12 sesonger for klubben, mener utviklingen har gått feil vei siden Ole Gunnar Solskjær ble sparket i november.

– For å være brutalt ærlig, Rangnick har kommet inn og det har blitt verre siden Ole dro, sier Ferdinand på BT Sport.

TV 2 konfronterte Rangnick med egen prestasjon.

– Jeg er ikke fornøyd med antall poeng vi har tatt og måten vi har forsvart oss på. Vi var bedre på det tidligere. Vi slipper inn for mange mål, og måten vi forsvarer oss på i dag rundt egen boks er ikke godt nok. Vi kunne enkelt hatt seks-åtte-ti poeng mer, og derfor er jeg ikke fornøyd med det vi har fått til de siste månedene.

Solskjær ble sparket etter 12 runder. Da var klubben på 8. plass i ligaen. Nå er rødtrøyene på 6. plass, og ute av alle turneringer.

– Dette er ikke en Manchester United-klubb jeg kjenner igjen. De har mistet viljen til å kjempe, det er ikke noe gnist, sier Ferdinand og legger til:

– Et bunnpunkt for United.

NYE TIDER: Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand og Sir Alex Ferguson forbereder seg på Champions League-finalen i 2009. Barcelona med Pep Guardiola vant. Nå har Manchester City blitt byens beste lag med Guardiola.

På BBC-showet «Match of the day», med de gamle heltene Gary Lineker, Ian Wright og Alan Shearer, var de lett sjokkerte over Uniteds dårlige press defensivt. Samtidig som Arsenals Martin Ødegaard fikk ros for flere fine pasninger.

– United har ingen organisering i presset. Forståelsen av hvordan og når man skal presse, er lik null, sier Shearer.

– De klarer det rett og slett ikke. Hva de gjør på treningsfeltet, vet ikke jeg.

De engelske avisene gjør et poeng av at United satte utskjelte Harry Maguire på benken, uten at det hjalp.

«Å benke Maguire løste ikke Uniteds problemer. Backene var usikre og stopperne sov», skriver Northcroft.

«Maguire nøt sesongens beste prestasjon fra benken», konkluderer Samuel Luckhurst i Manchester Evening News og sikter til hvor dårlig forsvaret fungerte.

HÅPET UTE: For Manchester United, skriver The Sunday Times.

Tidligere Liverpool-spiller Graeme Souness analyserer at United trenger forsterkninger på midtbanen.

«De trenger mer energi der, spillere som er villige til å gjøre den harde jobben. Nemanja Matic mangler intensiteten som kreves i den moderne fotballen, mens Paul Pogba bare ikke har appetitt for å jobbe hardt nok til å være effektiv i Premier League», skriver Souness i The Sunday Times, og legger til at West Hams Declan Rice kan være løsningen.

Til sommeren blir Ajax-manager Erik ten Hag ny manager på Old Trafford. Les historien om nederlenderen her (VG+).