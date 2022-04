Roy Keane med brutal dom: – Dette er ikke klubben jeg spilte for

(Liverpool – Manchester United 4–0) For andre gang denne sesongen ble Manchester United ydmyket av Liverpool. United-legenden Roy Keane føler først og fremst på tristhet.

– Det handler ikke om sinne nå, men tristhet, sier Manchester United-legenden Roy Keane etter klubbens pinlige 0–4-nederlag mot Liverpool.

Allerede etter fem minutter satte Luis Díaz inn den første scoringen.

Deretter ventet 85 smertefulle minutter for alle med hjerte i Manchester United. Liverpool scoret tre mål til ved Mohamed Salah (to mål) og Sadio Mané, men det kunne blitt enda flere.

Keane, den mestvinnende kapteinen i Manchester Uniteds historie, kom med en brutal dom etter kampen.

– Det finnes ingen ledere, de mangler kvalitet. Det er kaos i klubben fra toppen av. De trenger en ny manager, de trenger spillere inn og ut. Det er så trist å se, sier Keane i Sky Sports sending etter kampen.

– Dette er ikke klubben jeg spilte for. Det er som natt og dag. Jeg ser ikke et Manchester United-lag som kjemper med stolthet, fortsetter han.

SKADET: Allerede ti minutter ut i kampen måtte Paul Pogba ut med skade.

Manchester United-manager Ralf Rangnick er åpen om at de er langt bak rivalene fra Liverpool.

– Det er flaut, skuffende og kanskje til og med ydmykende. Vi må bare akseptere at de er seks år foran oss. Da Jürgen Klopp kom, endret klubben seg. Det løftet ikke bare laget, men klubben og byen til et nytt nivå. Det er det som må skje med oss i de neste overgangsvinduene, sier United-treneren til BBC.

United-profilen Bruno Fernandes mener United-spillerne gir 100 prosent, men at nivåforskjellen mellom de to lagene var klar tirsdag kveld.

– Fansen fortjener ikke at vi spiller på denne måten. De fortjener mer av oss. Med tanke på måten de står og applauderer oss på, så fortjener de mer. VI må heve nivået vårt, sier Fernandes til Sky.

BEKLAGET: Bruno Fernandes mener United-fansen fortjener bedre.

De røde djevlene ønsker å kjempe om titler, men de fire kampene denne sesongen mot Liverpool og Manchester City viser at de er langt unna.

Sammenlagt står de med målforskjell på 1–15 mot de to rivalene.

– Resultatet er ingen overraskelse. I de to kampene mot Liverpool, er det 9–0. United er så langt unna. De er det motsatte av hva du ønsker i et topplag, sier Keane.

– Det er ikke noe lederskap. Ingen karakterer. Ingen fightervilje eller besluttsomhet. Denne klubben har en lang vei å gå. Det vi hadde tilbake i tiden, den stoltheten, den er borte, fortsetter han.

Gary Neville maler også et dystert bilde.

– Disse United-spillerne ønsker at sesongen skal være over, slik at de kan gjemme seg bak den nye manageren og klandre den gamle. En kultur av unnskyldninger gjennomsyrer hele klubben, sier klubblegenden Gary Neville hos Sky Sports.

Liverpool-helten Graeme Souness mener ingen Manchester United-spillere ville fått plass på rivalens lag.

– United er virkelig en enorm klubb, men i dag fikk vi se hvor mye de har fått lov til å drive ut av kurs, sier Souness etter kampen.