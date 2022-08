Guardiola med klar Haaland-beskjed: Må fortsette med «frustrerende» rolle

MANCHESTER (VG) Ingen spillere hadde færre enn Erling Braut Haalands åtte ballberøringer i Manchester Citys 4–0-seier over Bournemouth. Trener Pep Guardiola (51) gir likevel ikke nordmannen lov til å bevege seg oftere ned i banen.

NESTEN IKKE INVOLVERT: Erling Braut Haaland var knapt borti ballen mot Bournemouth.

– Det er veldig lite, sier Sigurd Rushfeldt til VG.

Vadsøværingen er tidenes målscorer i Eliteserien med 172 scoringer på 299 kamper for Tromsø og Rosenborg. 49-åringen var selv spydspiss og kjenner rollen Haaland innehar for Manchester City etter en fortid også på det norske landslaget, i spanske La Liga for Racing Santander og i Østerrike for Austria Wien.

Gjennom TV-skjermen så Rushfeldt at Bournemouth la seg lavt i banen med en fembackslinje, etterfulgt av fire midtbanespillere og spissen Kieffer Moore (30) like foran – alle på egen banehalvdel. Gjestenes kompakte utgangsposisjon mener både Rushfeldt og Manchester City-manager Pep Guardiola er årsaken til at Haaland var minst involvert i spillet av samtlige på gresset på Etihad Stadium.

Forrige gang Haaland hadde så få som åtte ballberøringer i en ligakamp var for Borussia Dortmund mot Mainz 16. mars, men da spilte han bare en halvtime som innbytter. I de ni påfølgende Bundesliga- og Premier League-kampene har Haaland hatt mellom 22 og 40 ballberøringer.

– Det kan være frustrerende. Jeg tror faktisk han får bedre arbeidsbetingelser på bortebane, sier Rushfeldt, som forrige helg så Haaland score to mål mot West Ham i London.

Den siste nettkjenningen kom da etter en voldsom akselerasjon inn i et bakrom West Ham-forsvaret hadde etterlatt seg i jakten på scoring foran egne supportere.

Mot Bournemouth tok det 18 minutter før Haaland var nær ballen. I forkant hadde 22-åringen fra Jæren forsøkt å gjøre seg tilgjengelig for lagkameratene, uten at det resulterte i pasninger. Da han endelig fikk ballen fra Ilkay Gündogan, svarte Haaland med å holde tre motstandere unna og assistere tyskeren på lagets ledermål.

Ni minutter tidligere hadde Haaland posisjonert seg perfekt foran mål da Phil Foden (22) burde servert ham en nettkjenning, men i stedet gikk på skudd selv.

– Laget gjorde en veldig god prestasjon. Bournemouth er veldig godt organisert både defensivt og offensivt. De følger deg veldig bra i pasningsspillet. De forsvarer seg veldig dypt og smalt. Vi var nødt til å gå på utsiden av dem. Men vi startet bra. Vi hadde noen gode sjanser, men Phil så ikke Erling i den posisjonen, sier Guardiola som innrømmer å ha byttet Foden ut i pausen på grunn av «taktiske» grunner.

STORSCORER: Sigurd Rushfeldt herjet i mange år. Her er den tidligere spissen i aksjon i 1997 mot Real Madrids navnebrødre, Fernando Hierro og Fernando Redondo.

– Det blir nok flere kamper som denne. Når det er sagt, hadde han jo en assist og virket farlig. Jeg er mektig imponert og tror han kan score over 30 mål i år hvis han holder seg skadefri, sier Rushfeldt, som maner Haaland til å fortsette å søke gjennombrudd og innleggssituasjoner.

Walisiske Kieffer Moore (30), som har hatt en imponerende utvikling etter å ha vært seks måneder i Viking i 2015, spilte alene på topp for Bournemouth i den andre enden av banen lørdag ettermiddag. I intervju med VG etter kampen sier også han at rollen som spydspiss er en tålmodighetsprøve.

– Det er alltid vanskelig. Når du er spiss alene må du alltid jobbe hardt for laget, være i bevegelse og lukte posisjoner hvor du kan score mål. Det var en tøff kamp. Det var vanskelig å komme i gode posisjoner, sier Moore om rollen.

FÅR INSTRUKSJONER: Guardiola har fortalt Haaland hvordan han vil at han skal bevege seg.

På pressekonferansen etter matchen uttrykte Guardiola en form for medfølelse for Haaland. Den spanske suksessmanageren brukte innlagte vannpauser i spillet, på grunn av den stekende solen, til å gi direktiver.

En av instruksene er at den norske superspissen ikke får trekke oftere ned i banen i jakt på ballberøringer. Ifølge Guardiola er grunnen enkel: Haalands jobb er å strekke motstanderens lag mest mulig slik at Citys midtbanespillere får størst mulig rom å boltre seg i.

Mot Bournemouth resulterte det i at blant andre Gündogan ble fri i mellomrommet fordi stopperne til Bournemouth ble bundet av Haalands tilstedeværelse.

– Jeg vil at han skal få flere baller, men han kan ikke komme ned i banen for vi har fem spillere der fra før og rommet er så lite, forteller Guardiola og viser med å holde håndflatene inntil hverandre.

– Han har den vanskeligste jobben i verden. Han er spiss mot et defensivt lag som Bournemouth. De har tre midtstoppere og to spillere foran der igjen, og han er i midten av dem. Hvordan skal du overleve det? Det er så vanskelig, og det vet vi. Vi vil havne i flere slike situasjoner. Det er et spørsmål om tid. Det rette tidspunktet og den rette bevegelsen vil utgjøre forskjellen. Vi har de riktige spillerne bak ham til å finne ham. Det handler om tålmodighet, sier Manchester City-manageren.

Det mener også Viaplay-ekspert Eirik Bakke.

– Han må være tålmodig. Det er ikke unormalt for en City-spiss når de dominerer så mye. Han burde kanskje hatt ni touch hvis Foden hadde spilt ham, men dette er litt av hverdagen som venter. Det er bra for Erling å trene på ting som dette. I Tyskland var det mye åpnere kamper, mens han i Premier League vil møte lag som rett og slett «parkerer bussen», sier Bakke til VG.

Neste match er borte mot Newcastle neste søndag.