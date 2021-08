Kristian­sander hjelper norske medal­jehåp i Tokyo-OL

Finn Kollstad (46) er med til OL som leder for kappgjenger Håvard Haukenes og maratonløper Sondre Nordstad Moen.

Finn Kollstad er med til Tokyo som leder. Foto: Privat

KRISTIANSAND/SAPPORO: – Jeg ser veldig fram til søndagen. Jeg har fulgt Sondre lenge, og var senest med ham til Kenya i vinter. Det hadde vært fantastisk om han hadde klart å ta en medalje, sier Finn Kollstad til Fædrelandsvennen.

Sørlendingen befinner seg i Sapporo når vi slår på tråden for å ta en prat med ham. 46-åringen, som også er trener i Kristiansand Løpeklubb, er med til Japan som leder for kappgjenger Håvard Haukenes og maratonløper Sondre Nordstad Moen. Førstnevnte var i aksjon natt til fredag, hvor han dessverre ble nødt til å bryte snaue 15 kilometer før mål.

– Vi var veldig spent før løpet. Han ble nummer syv i Rio-OL og var klar for å kjempe om medalje. Han er veldig lei seg nå for at han måtte bryte, men det får vi ikke gjort noe med. Nå er det bare å se fram til OL i Paris om tre år, sier Kollstad.

– Hva var det som gikk galt?

– Han hadde byttet teknikk på forhånd, fordi han tidligere ofte ble disket. Så lå han i tet fram til det var løpt tre mil, men så fikk han problemer med krampe og smerter, og da ble han dessverre nødt til å gi seg, forklarer 46-åringen.

Håvard Haukenes ble nødt til å bryte 15 kilometer før målgang. Foto: KIM HONG-JI / X90173

Nye muligheter på søndag

Nå er fokuset vridd over på det som skal skje natt til søndag. Ved midnatt norsk tid står nemlig det store maratonhåpet Nordstad Moen på startstreken i Sapporo, hvor langdistanseløpene er flyttet på grunn av varmen i Tokyo.

Nordstad Moen er en utøver Kollstad har fulgt i lang tid. I februar i år tilbrakte han tolv dager i Kenya sammen med 30-åringen fra Trondheim og flere av de beste maratonløperne i verden. Nå har de vært i Japan i elleve, tolv dager og ser fram til det store høydepunktet på søndag.

Kollstad beskriver sine oppgaver i Tokyo-OL på følgende måte:

– Før konkurransen går vi gjennom hele dagen og planlegger. Det handler om alt fra når de skal stå opp til hva de skal spise og hvem som skal hjelpe dem underveis. Så sørger jeg for at de stiller til start og at alt går etter planen.

– Hvordan ser du på løpet på søndag?

– Jeg har vært med hele veien inn mot mesterskapet. Han er i ekstremt god form og veldig godt forberedt. Det blir varmt på søndag, men det er han forberedt på. Det håper han å kunne utnytte til sin fordel. Vi skal følge ham til avslutningsseremonien, så det hadde vært et stort norsk idrettsøyeblikk å se ham ta en medalje, sier en håpefull Kollstad.

Nordstad Moen er selv ikke tilgjengelig for en prat med Fædrelandsvennen.

Sondre Nordstad Moen er Norges store medaljehåp under maratonløpet på søndag. Foto: Stian Lysberg Solum

Stort å være med

Kollstad har hele livet hatt en stor lidenskap for løping. Allerede som åtteåring tok han på seg løpeskoa og drev med idretten i sitt hjerte. Siden 2007 har han vært med som leder i ulike mesterskap. 46-åringen har blant annet vært med som leder i VM i terrengløp, men innrømmer overfor Fædrelandsvennen at det er noe helt spesielt å få være med som leder i OL.

– Det er første gang jeg er med, så det er veldig spennende. Vi er låst inne på rommet og får ikke gå ut, med unntak av et idrettsanlegg vi får bruke. Men de beste utøverne fra hele verden er til stede, så det er veldig stort å få være en del av det, sier han.

PS! Kollstad er ikke den eneste kristiansanderen på ledersiden i OL. Arild Tveiten har allerede opplevd suksess, som sportssjef for triatlonutøverne, der Kristian Blummenfelt tok gull. Også songdølen Steinar Ege har vært i OL. Han var målvaktstrener for det norske herrelandslaget i håndball.