Hevder Mercedes har krisemøter: – Kan være slutten for Hamilton

Lewis Hamilton (38) og Mercedes sliter tungt. Nå meldes det om krisemøter og radikale endringer.

KONFLIKT: Hamilton sier Mercedes ignorerte ham under utviklingen av sesongens Formel 1-bil.

Kopier lenke

Kopier lenke

Flere britiske medier melder fredag om krisemøter i Mercedes-laget etter et skuffende Grand Prix i Bahrain forrige helg.

Der var det tydelig at bilene til Mercedes ikke var i nærheten av å levere samme fart som argeste konkurrent Red Bull og Max Verstappen, der Hamilton endte på en skuffende 5. plass.

– Vi er det fjerde beste laget nå. I fjor var vi nummer tre. Med andre ord er det ingen progresjon, vi går bakover. Vi kan definitivt ikke kjempe mot dem (Red Bull) for øyeblikket, sa Hamilton søndagen.

Resultater Formel 1 Bahrain Grand Prix 2022: 1) Charles Leclerc, Monaco (Ferrari) 2) Carlos Sainz jr., Spania (Ferrari) 3) Lewis Hamilton, Storbritannia (Mercedes) 4) George Russel, Storbritannia (Mercedes) 5) Kevin Magnussen, Danmark (Haas) 2023: 1) Max Verstappen, Nederland (Red Bull) 2) Sergio Perez, Mexico (Red Bull) 3) Fernando Alonso, Spania (Aston Martin) 4) Carlos Sainz, Spania (Ferrari) 5) Lewis Hamilton, Storbritannia (Mercedes)

Ifølge The Independent ønsker Mercedes nå å gjøre radikale endringer. Det mener Viaplays Formel 1-ekspert Atle Gulbrandsen er for sent.

– Hva vil konsekvensene være om Hamilton og Mercedes ikke finner en løsning?

– Konsekvensene vil være at Hamilton gir seg. Han har sagt at han vil fortsette noen år til, men jeg er redd om de ikke skulle komme til enighet at det kan være slutten for Hamilton, svarer Gulbrandsen.

– De har bommet fullstendig på konseptet for andre år på rad, og nå snakkes det om å endre alt. Det blir for sent. Dette skulle de hatt klart i september i fjor, sier Gulbrandsen til VG.

Neste VM-runde er Saudi-Arabias Grand Prix 19. mars. Det kan du følge i VG Live. Vil du lese mer om førerne, lagene, banene og duellene i 2023-sesongen? VGs store Formel 1-magasin kan kjøpes vår nettbutikk (fri frakt!)