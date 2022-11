Infantino: – Jeg føler meg som en homofil og en migrantarbeider

DOHA (VG) FIFA-president Gianni Infantino (52) går rett i strupen på medieomtalen av VM i Qatar under sin første pressekonferanse i Doha. Han forstår ikke kritikken.

«Today I feel qatari. Today I feel arabic.

Today I feel gay. Today i feel like a migrant worker.»

Slik åpnet FIFA-president Gianni Infantino sin første pressekonferanse under VM i Qatar, klokken 09 norsk tid lørdag morgen.

Han mener mange av nyhetssakene i internasjonale medier de siste årene har vært misvisende og ville fortelle det han karakteriserer som en personlig historie før han tar spørsmål fra salen:

– Jeg er sønn av en migrantarbeider. Min far jobbet veldig, veldig hardt. Ikke i Qatar, men i Sveits. Jeg husker veldig godt hvor migrantarbeiderne i Sveits bodde. Hvordan de levde. Hvilke rettigheter de hadde. Hva som skjedde med passene deres, med legesjekkene deres, sa Infantino.

VG sitter i salen i Doha og kan se hvordan flere journalister smiler sarkastisk av det de får høre.

For helt siden VM ble tildelt Qatar i 2010, så har kritikken haglet. Både for påstått korrupsjon, men først og fremst for det som av enkelte har blitt beskrevet som slavelignende tilstander blant landets 2,6 millioner fremmedarbeidere.

– Da jeg kom til Doha for første gang, så besøkte jeg bostedene deres. Da ble jeg tatt tilbake til barndommen min. Jeg sa at «dette er ikke bra». Akkurat som Sveits i dag har blitt et eksempel til etterfølgelse, som handler om inkludering og rettigheter, så har også Qatar endret seg, sa FIFA-toppen.

Og:

– Jeg vet hvordan det er å bli diskriminert. Da jeg var liten ble jeg mobbet fordi jeg hadde rødt hår.

– Hykleri

Han pekte deretter på hvordan det han kalte det europeiske migrasjonspolitikken, som ifølge Infantino har ført til at tusenvis av mennesker har omkommet, og stilte spørsmål ved hvorfor ingen har foreslått et kompensasjonsfond til familiene deres.

Referansen var tydelig: Norge og en rekke andre land, samt organisasjonerer har bedt om at familiene til omkomne migrantarbeidere i Qatar skal få en bedre kompensasjon enn i dag. FIFA og Qatar har sagt nei.

FIFA hadde satt av 45 minutter til lørdagens pressekonferanse. Hele seansen endte opp med å vare nesten to timer.

– Så om dere bryr dere om disse menneskene, kan Europa gjøre som Qatar: Gi dem noen sjanser. Gi dem arbeid. En fremtid. Et håp. Det betyr ikke at vi ikke skal se på det som ikke fungerer. Men den moralpreken, ensidig, er bare hykleri! Jeg lurer på hvorfor ingen anerkjenner progresjonen siden 2016 da Kafala-systemet ble fjernet og minimumslønnen (2500 kroner i måneden, journ. anm.) ble innført i Qatar.

Gir homofile et løfte

Etter at monologen har vart i 40 minutter tok Infantino opp de homofiles sitausjon i Qatar.

Å være homofil er forbudt med lov i det islamske landet.

FIFA-toppen sier han har pratet med myndighetene i landet, som hevder at alle er velkomne til VM:

– Om noen sier det motsatte, så er det ikke Qatars oppfatning, og definitivt ikke FIFAs oppfatning. Alle skal være velkomne i Qatar. Uansett trosretning eller legning, så er alle velkomne. Det var et krav fra oss og Qatar har vært tro mot det løftet. Så sier dere kanskje at «De ender i fengsel, det er forbudt ved lov!». Ja, slike lover finnes! Sånn var det i Sveits i gamle dager også. Men igjen handler det om prosesser. Skal du bare sitte hjemme og hamre løs mot det? messet Infantino foran 400 journalister fra hele verden.

Spørsmål fra salen

Etter 59 minutter sa Infantino: «Og nå, spørsmål fra salen…»:

– Det at du sier at du føler deg homofil vekker allerede reaksjoner på sosiale medier, fordi dersom du hadde vært det, kunne du ikke sagt det åpent i Qatar. Forstår du reaksjonene? Og er det ikke hykleri å si at FIFA er mot diskriminering og samtidig legge VM til et land med diskriminerende lover? undret BBC.

– Skal du utelukke alle landene som har diskriminerende regler, så hadde det bare vært du og jeg som spilte fotball. Fotball bringer folk sammen. Homofile er velkomne i Qatar. Vi må engasjere oss og diskutere. Hvor mange har ikke blitt forfulgt i Europa. Det var en prosess for oss der også, svarte FIFA-presidenten.

– Det er mye bekymring for tonen din på sosiale medier nå. Hva vil du si til dem? Og: Du ble beordret av Qatar til å snu om alkohol i siste liten. Hvordan kan man da stole på det Qatar sier om migrantarbeidere og homofiles rettigheter etter VM?

– Alle avgjørelser tas i fellesskap. Dette mesterskapet er noe nytt for mange av oss. Åtte stadioner innenfor 50 kilometers rekkevidde. Det er e komplisert logistikk som har blitt satt sammen her. Kanskje det er en grunn til at alkohol er forbudt i Frankrik og Spania på stadionene. Kanskje de er smarte der. Det er ikke for sent å snu. Jeg vet vet ikke…

– Når det gjelder sikkerheten til folk, når du snakker om homofiles rettigheter, så er alle trygge. Det er et løfte fra øverste hold i Qatar.

– Du ba nylig, i et brev, alle deltakende nasjoner om å ikke snakke politikk, men å fokusere på fotball. Så snakket du selv politikk på G8-møte. Du gjør det samme i dag. Er ikke det hykleri?

– Om det er noen som ikke legger bånd på noen, så er det nye FIFA. Om du leser brevet nøye, så sa jeg ikke det du sier. Men det er riktig at budskapet er at vi bør fokusere på fotball. Det er ikke riktig å misbruke fotballen til andre formål. Vi slåss for menneskerettigheter, hevder Gianni Infantino.

Fikk boikott-spørsmål

Mange har varslet boikott av det kommende verdensmesterskapet i Qatar. VG publiserte nylig en spørreundersøkelse som sier at 18 prosent av dem over 18 år ikke vil se en eneste VM-kamp, fordi de boikotter.

Infantino sa rett ut på dagens pressekonferanse at han ikke tror på dem:

– Hva sier du til alle dem som ikke vil følge dette mesterskapet på grunn av alle kontroversene hva gjelder Qatar og menneskerettigheter?

– Om du ikke vil se, så ikke gjør det. Jeg er sikker på at de vil se på. Offentlig vil de si dette, men privat vil de se på. For ingenting er større enn VM. De som ser på offentlig og de som ser på i skjul vil se på et fantastisk VM og se et VM som de aldri har sett før.

Etter nesten to timer var seansen over i pressesenteret i Doha. Trodde alle.

Men da tok Infantinos sidemann, hans pressemedarbeider ordet:

– Jeg sitter her som en homofil mann i en priviligert posisjon. Vi har blitt lovet at alle er trygge. Bare fordi Gianni ikke er homofil, betyr ikke at han ikke bryr seg. Jeg ser den private siden av ham, og vi har pratet mye om dette. Vi bryr oss om alle. Vi er en inkluderende organisasjon. Jeg respekterer alles oppfatning, men jeg vet også hva vi står for, sa han.