Trekker frem struktur som Klæbos viktigste egenskap: – Min måte å håndtere presset på

PLANICA (VG) Trener Arild Monsen peker på Johannes Høsflot Klæbos evne til å være strukturert som nøkkelen etter at 26-åringen tok det femte strake sprintgullet.

Trønderen tok seg lett videre fra kvartfinalen da Edvin Anger falt rett foran ham. I semifinalen felte Erik Valnes seg selv i front og Klæbo gikk igjen enkelt videre. I finalen holdt Klæbo parademarsj og vant suverent foran Pål Golberg og Jules Chappaz fra Frankrike.

– Jeg prøver å være smart i kvartfinalen. Du ser hvor lite som skal til ved Anger som faller. Jeg får det litt dit jeg vil da. Det er litt det samme i semifinalen, hvor jeg også prøver å være smart, sier Klæbo.

Klæbo står nå med tre VM- og to OL-gull i sprint, samt at 36 av 61 seirer i verdenscupen har kommet i sprint.

– Helt rått, sa NRK-ekspert Therese Johaug.

– I dag var han uslåelig igjen. Han er i en klasse for seg selv, sier svenske Calle Halfvarsson.

Videre venter et tøft VM-program for Klæbo med 30 km med skibytte fredag og lagsprint søndag. Neste uke er 15 km intervallstart i fri, stafett og femmil på programmet.

Det pekes på at Klæbo kan ta medalje – og til og med gull – på også de fem neste rennene. Petter Northug har rekorden med fire gull i samme VM fra Falun i 2015.

Trener Arild Monsen tror Klæbo vil takle «kjøret». Han trekker frem gullvinnerens evne til å være ekstremt dedikert for å bli bedre.

– Han har veldig motivasjon og enorm struktur. Enda sterkere struktur enn motivasjon, samt naturtalent.

– Hva mener du med struktur?

– Når han følger et program, bikker han ikke over. Han passer på kroppen. Han legger seg tidlig og står opp når han skal. Han er et forbilde, svarer Monsen.

Mellom slagene skal det også gjøres unna mange intervjuer med media, pressekonferanser, dopingkontroller og trening blant annet. Og så klart hvile og mat.

– Jeg er ganske nøye, og hvert fall så nøye jeg kan være når det er noe viktig som skjer i enkelte perioder. Så er jeg kanskje også den som kan slippe meg godt ned i andre perioder. Det viktigste for meg oppe i det hele er å ha det artig, sier Klæbo og fortsetter:

– I mesterskap er vi i bobla og dagene går fort. Det går slag i slag, men jeg føler vi har bra kontroll og jeg prøver å være så strukturert som mulig. Det er nok min måte å håndtere presset og stresset på.

– Er du litt «controlfreak», blir du stresset hvis du må være oppe en halvtime senere enn planlagt?

– Neinei. Det er ikke slik at jeg legger meg på et fast tidspunkt hver dag. Men jeg har evnen til å sovne når jeg vil. Legger jeg meg klokken 20, sovner jeg da og våkner ikke før morgenen etter. Jeg er nok heldig som har det slik, sier Klæbo og fortsetter:

– Så er det absolutt ikke slik at det må være det samme hver gang. Men i snitt gjør jeg nok mye av det samme, fordi forberedelsene er det samme. Som å jogge seg en tur på kvelden.

Han bor med resten av landslaget på et hotell i italienske Malborghetto, en drøy halvtime unna stadion i Planica. Klæbo betaler i tillegg privat for at den amerikanske fysioterapeuten Megan Stowe er kommet fra USA. Hun har behandlet skaden i baksiden av låret Klæbo pådro seg i sommer.

– Jeg føler vi har bra kontroll. Der har forbundet vært eksemplariske. Vi har tilgang til et eget rom og muligheten for behandling. Vi har alt vi trenger. Transporten fungerer perfekt. Maten er bra. Alt kred til forbundet for et smud opplegg, sier Klæbo.