Riiber spurtet Norge til gull i VM-drama: – Jeg ble lettere sjokkert

PLANICA (VG) Avslutningen ble høydramatisk da Jarl Magnus Riiber var i nærkontakt med Tyskland. Men Riiber sikret et nytt VM-gull med en super langspurt. Så kom den tyske protesten.

forrige









fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Juryen var samlet i kort tid etter rennet, men protesten fra Tyskland-sjef Herman Weinbuch ble raskt avslått.

— Det ble litt dramatikk. Tyskland legger inn en protest, som jeg mener er unødvending. Det er kun en liten «incident», og de kommer jo ingen vei med det, sier Riiber til VG.

Avslutningen ble ytterst spennende. Riiber og tyske Julian Schmid gikk på skiene til hver andre i en svært tett situasjon en kilometer før mål.

– Den siste oppoverbakken er ikke så bred. Vi visste begge at vi trengte linjen på innsiden for å ta 1. plassen. Det var en veldig tett kamp med litt kontakt. Til slutt kom Jarl først ned bakken og var raskest i spurten, så det er greit, sier tyske Schmid til VG.

Se situasjonen her:

Etter målgang var det en spesiell atmosfære mellom konkurrentene.

– Imponerende dårlig stemning borte i paddocken, beskriver Riiber etter å ha vunnet spurten suverent.

Han forklarer hendelsen slik:

– Jeg går på innern selv og så kommer det plutselig noen skitupper og jeg ble lettere sjokkert. Samtidig vet jeg hvilken rett jeg har i situasjonen, og jeg er jo foran ham, sier Riiber til VG.

Lagkameratene fikk med seg dramatikken.

– Vi er heldig at det ikke gikk noen staver der, sier Jørgen Graabak og mener at «det ikke er noen disk».

Ifølge sportssjef Ivar Stuan lekte Riiber seg etter hvert med tyske Schmid. Sistnevnte hadde ingen mulighet til å holde følge da nordmannen rykket.

— Det blir jo et Riiber-show på tampen. Så blir det «race-incident» mot slutten, og jeg synes kanskje det blir litt vel mye styr at det skal et jurymøte til. Jeg hørte det ble 3-0 mot protesten, så det gikk fint. Vi har sett drama i andre stafetter før, så det var moro at det endelig skjedde litt i kombinert også, sier Stuan til VG.

– Barneskirenn. En krysning av Klæbo og Northug, ropte sjefen da gullet var sikret.

Jarl Magnus Riiber startet dagen med å «bånne» hoppbakken med et svev på 139 meter. Han avsluttet den med å gå først i mål i den kombinerte lagkonkurransen. Ankeretappen utviklet seg til et drama mellom Norge, Tyskland og Østerrike.

Espen Andersen, Jens Lurås Oftebro og Graabak la grunnlaget for gullet. Dermed forsvarte Norge VM-titlene fra 2021 og 2019. Også i fjorårets OL vant Norge laggullet.

Jørgen Graabak har vært med på alle de fire triumfene. 31-åringen fra Trondheim fra står nå notert med syv gull i OL og VM.

Riiber, oppvokst vest i Oslo, står nå med syv VM-gull totalt.

Det er det samme som den tyske veteranen Eric Frenzel (34). Tyskeren har i tillegg tre OL-gull. Det mangler Riiber fortsatt.

Lørdag er Jarl Magnus Riiber favoritt til å ta sitt fjerde VM-gull i samme mesterskap. En prestasjon han i tilfelle vil være alene om i kombinert som nordmann. Johannes Rydzek er den eneste som har gjort det samme. Tyskeren vant alle fire gull i Lahti-VM 2017.

Riiber fikk corona og forlot Kina uten medaljer i fjorårets OL. Etter sykdomsproblemer og mange utfordringer de siste månedene har han kommet bunnsolid tilbake i VM.

Espen Andersen ble forfulgt av Eric Frenzel på førsteetappen. Østerrikes Martin Fritz ble fragått av tyskeren. I løpet av etappens siste halvdel spiste Frenzel opp hele det norske forspranget på 23 sekunder.

Jens Lurås Oftebro gikk ut i ryggen på Vincent Geiger. Tyskeren kjørte på ut fra stadion, men 22-åringen fra Oslo hang på. Geiger roet seg fort ned. Østerrike og Frankrike nærmet seg faretruende.

INN TIL GULL: Jarl Magnus Riiber tas mot av laget etter sitt tredje gull i VM.

Men tyskeren kjørte på voldsomt de siste 1300 meterne, men «strikken» røk slettes ikke for Oftebro. Han vekslet først.

Jørgen Graabak og Johannes Rydzek la ut på tredjeetappen sammen. De hadde 32 sekunder på Østerrike og 37 sekunder til Frankrike. Men Graabak og Rydzek slapp de to inn i leken igjen. Halvveis på etappen var de bare fire sekunder bak, men så satte Graabak opp farten.

Norge og Tyskland vekslet sammen.

Dermed var det duket for Jarl Magnus Riiber mot Tysklands sølvvinner fra den individuelle konkurransen, Julian Schmid, på ankeretappen. Østerrikes Johannes Lamparter fulgte 23 sekunder bak.

Det utviklet seg raskt til et taktisk spill. Verdenscuplederen nærmet seg raskt sammen med Frankrike og allerede etter 1,2 av de fem kilometerne var Norge, Tyskland og Østerrike sammen.