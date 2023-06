Lise Klaveness med brannfakkel om topp og bredde: – Ber om samme omsorg for dem som vil bli gode

BERGEN (VG) Fotballpresident Lise Klaveness (42) advarer mot å sette bredde og topp opp mot hverandre i barne- og ungdomsidretten.

På idrettstinget var det flere forslag som handlet om å regulere hva klubber og lag skal kunne tilby barn og unge, blant annet et forslag om å begrense antall treninger per uke.

Klaveness advarer mot dette.

– Vi må være like varsomme med å ta vekk konkurransen – som vi er med at idretten ikke skal være ekskluderende. For det er tross alt konkurranse vi driver med, sier hun til VG.

– Jeg ber om å ha samme «omsorg» for dem som vil satse og bli gode – som de som bare vil leke seg i idretten.

Hun liker ikke inndelingen i sommer- og vinteridretter. Fotball er Norges største vinteridrett, sier hun.

Hun lurer på hva som er unødvendig mye trening.

– Jeg tror egentlig vi alle er enige om at topp og bredde henger nøye sammen, sier fotballpresidenten.

– Hos oss i fotball er toppen avgjørende for økonomien i bredden. Det er også avgjørende for rekrutteringen, også for dem som ikke vil bli så gode. Du skal gjøre mye rekrutteringsarbeid for å erstatte effekten av Haaland eller Graham Hansen, fortsetter hun.

– Jeg vil advare mot debatten der vi unødvendig setter topp og bredde opp mot hverandre.

Lise Klaveness er ikke redd for å være politisk ukorrekt. Det har hun vist flere ganger internasjonalt. Og det tør hun også i norsk idrett.

– Mitt poeng er at det er en overvekt av idrettsledere og politikere som mener at idrettens kapital er i den samfunnsmessige betydningen for barn og unge. Jeg er enig i det, men det må ikke settes opp mot det å satse på toppidrett.

– Gi eksempler!

– I fotballen har vi problemer fordi mange jenter slutter når de kommer oppover i ungdomsklassene, når det blir mer alvor. Men jeg mener at det er like viktig å jobbe med tilstrekkelig alvor. Hvis vi ikke har en profesjonell satsing, vil mange kunne gi seg av den grunn. De vil være forbilder, ser for seg karrieremuligheter og mestring.

– Og å tjene store penger?

– Jeg snakker først og fremst om faglig utvikling, men for noen få kan det også handle om gode penger, sier Klaveness og snakker om hvor lite det ble ut av sin egen karriere rent økonomisk.

– Skaper ikke du tapere?

– Vi må lære å tape med verdighet. Og som sagt er konkurranse vi driver med i idretten, uansett hva vi kaller det.

– Prøver idrettslederne å se bort fra det?

– Nei, men vi må ha idrettsleder som er like opptatt av å finne ut hva som skal til for å bli god som de er opptatt av idrettens samfunnsrolle og inkludering av mange. Jeg mener det er to sider av samme sak.

– Føler du at fotballen er uglesett fordi dere tør å snakke om satsing på de gode?

– Nei, jeg har ikke noe grunnlag for å si det. Vi er størst og er ydmyke for det.

– Men hva med alle dem som kommer fra familier som sliter med å betale kontingent for tiden?

– Det er selvfølgelig viktig. Det å gjøre fotball inkluderende og for alle er vår aller viktigste misjon. Men for å få det til er det minst like viktig at klubbene har en økonomi som gjør at de er i stand til å tilby det som barn og unge trenger.