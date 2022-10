Ingve Bøe-bloggen: – Jeg vil høre tydelige stemmer som tar kloke valg nå

BLOGG: For at det skal være interessant overhodet på tampen av en fotballsesong, må det være noe å kjempe om. Viking må slåss der oppe eller slite helt nederst om spenningen da gjør at stadion fylles.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden