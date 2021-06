Norges eneste jente på skate-landslaget: – Nivået bare stiger og stiger

I å er første gang skateboard står på planen i OL. Tonje Pedersens håp er at det vil føre til at flere jenter velger å satse på idretten.

Tonje Pedersen mener konkurransenivået på skateboard har økt mye siden hun startet med det for 13 år siden. Foto: Ina Marie Sigurdsen

Ina Marie Sigurdsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Larvik-jenta Tonje Pedersen (26) begynte å skate da hun var 12 år gammel. Hun har siden den gang skatet i en rekke konkurranser i både Norge og i utlandet. Titlene har hun dratt med seg hjem i fleng. I streetskating for jenter har hun vunnet norgesmesterskapet flere ganger.

Siden 2018 har hun vært en del av det første norske skateboardlandslaget, som eneste jente.

Det var en dag i syvende klasse, da hun og venninnen dro til en skatehall i Larvik, at skateeventyret begynte. Det var planlagt jenteskate den dagen, men det var likevel ingen andre jenter der. Instruktørene som tok dem imot, var «stokket» da de to venninnene dukket opp og ville skate.

– Jeg begynte med skateboard på ungdomsskolen fordi det var mange i klassen som begynte med det. I starten lånte jeg brett av kompisene mine, men fikk etter hvert mitt eget, sier Pedersen.

Fler konkurrenter betyr tøffere konkurranse

Siden Pedersen begynte med skating har det kommet flere og flere jenter til sporten. Konkurransen er med det også blitt tøffere, ifølge henne selv.

– Nivået bare stiger og stiger. På guttesiden også, men kanskje spesielt hos jentene. Det har kommet en bølge med nye jenteskatere, og nivået er blitt utrolig mye høyere enn det var for bare noen få år siden, forteller Pedersen.

Som eneste jente på landslaget påpeker hun at det selvfølgelig ville vært kult å se flere jenter i troppen.

– Jeg syntes bare det så sykt kult ut, egentlig. Jeg følte jeg fikk det bra til, og å lære nye triks var skikkelig gøy, forteller hun.

Tonje Pedersen varmer opp til streetkonkurransen under NM-veka i Sarpsborg. Foto: Ina Marie Sigurdsen

En helt fersk gren i OL

Skateboard har kommet langt siden amerikanske surfere på 50-tallet begynte å sette rulleskøytehjul på planker for å trene utenfor surfesesongen. I Norge var skating ulovlig fra 1978 til 1989. Men 31 år etter «skatesensuren» kan idretten skilte med å være en gren i de olympiske leker i Tokyo 2021.

Ingen av de norske skaterne på landslaget er aktuelle for OL, men Pedersen håper en dag å se nordmenn kjempe i toppen.

– Det blir sinnssykt kult å se skating i OL. Jeg tror de som drar dit for første gang nå, allerede er vant med presset fra andre store konkurranser, sier hun.

Hun tror at oppmerksomheten skating vil få i OL, vil vise at idretten er noe man faktisk kan satse på, hvor mange tidligere har tenkt at noen bare har det som en hobby, forteller Pedersen videre.

Pedersen sier at skating er det hun vil satse på og syntes er morsomst å drive med. Så lenge hun trives på brettet vil hun fortsette å utvikle seg og bli bedre.

Til andre jenter som vil satse på skateboard har hun kun én ting å si: – Go for it! Hvis man starter tidlig, er det bra. Det er bare å komme seg ut, skate og ha det gøy.

