Bruker pengegave til å starte unikt lag. - Det er viktig.

Nidaros Hockey har mottatt 250 000 kroner. Pengene vil de blant annet bruke til å etablere et superlag.

– Når samfunnet åpner igjen, ønsker vi å være der for barn og unge. Ambisjonen vår er å engasjere rundt 400 barn og unge gjennom året med våre hockeycamper, sier lagkaptein på Nidaros Hockey, Sigve Bråten. Foto: Sindre Vartdal

I en pressemelding forteller Nidaros Hockey at de har mottatt 250 000 kroner pengestøtte fra SpareBank1 SMN.

Pengene skal brukes til å styrke breddemiljøet i Trondheim, og i tillegg vil klubben sette av midler til å danne landets fjerde superlag for folk med spesielle behov. Daglig leder i Nidaros Hockey, Gøran Andersen utdyper overfor Adresseavisen:

– Det første aspektet er å etablere et superlag. Det er viktig. Vi ønsker å vise frem at hockey er mye annet enn en røff sport. Hockey er en inkluderende lagsport som har plass til alle, sier Andersen og legger til.

– Det andre aspektet er at vi får muligheten til å hjelpe breddeklubbene med både rekruttering og bidra til økt trivsel samt mestring på isen. Blant annet ved hjelp av besøk fra våre spillere. Vi har bidratt en god del, men kan nå bidra enda mer.

I vinter opplevde ishockey en stor økning i antall utøvere. Også utebanene ble flittig brukt for å kunne gi dem et treningstilbud. Foto: Christine Schefte

Kald vinter førte til økt interesse

Den tilbakelagte vinteren i Trondheim førte til en stor økning i ishockeyinteressen blant de yngste. Klubben venter nå en kraftig tilstrømning til hockeysporten etter sommeren.

– Plutselig var det mange nye som ville prøve å spille, forteller Andersen.

Interessen ble så stor at de som hadde stått på skøyter før måtte benytte seg av utebaner som treningsflate for å få plass til de nye rekruttene inne i hallene.

Et lag for hele Trondheim

Andersen mener den nye økonomiske støtten vil være svært viktig for Trondheims hockeymiljø.

– Dette er en god nyhet, og vi synes det er stas at vi får støtte til å gjennomføre det vi har drømt om. Vi vil etablere et topplag på en fornuftig måte via engasjement. Vi vil levere på isen og i bredden de neste årene. Vi må tenke på samfunnet for øvrig. Ett superlag vil gi det hele ett nytt perspektiv, sier han.

Nidaros Hockey vil hjelpe breddelagene å legge til rette for barn. Foto: Mariann Dybdahl

Lagkaptein på Nidaros Hockey, Sigve Bråten, har ansvaret for treningstilbudet til barn og unge gjennom Hockey-Camp og en planlagt Hockey-SFO.

– Det er utrolig givende å se at barna har det artig med hockey, og ikke minst at de kommer tilbake og viser progresjon, sier Bråthen i pressemeldingen.

Marte Mølnvik, regionbanksjef i Sparebank 1 SMN, beskriver klubbens engasjement slik:

– Det er kjempebra at Nidaros Hockey etablerer et superlag. Det er sosial inkludering på sitt beste, som gjør at flere får muligheten til å delta i denne fantastiske idretten og kan oppleve mestring på nye arenaer, uttaler hun.