Start-keeperen leverte da han fikk sjansen: – Sender søknad om mer spilletid

Amund Wichne grep sjansen med begge hender da Jonas Deumeland ble utilgjengelig. Nå mener han at den nye trenerens type fotball kan passe ham bra.

Amund Wichne med en av mange redninger mot Grorud. Foto: Kenneth Aleksander Haugen Berger

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det var utrolig gøy. Bare grisegøy fra start til slutt. Det var godt å spille kamp igjen, sier Amund Wichne til Fædrelandsvennen.

Han er et eneste stort glis når han møter Fædrelandsvennen etter kampen mot Grorud. Han fikk nok å gjøre, spesielt i den første omgangen, men vartet opp med sju redninger på Groruds åtte skudd.

Spesielt en beinparade i første omgang var viktig.

– Det var litt å henge fingrene i. Vi slipper dem til når vi blir lave, men vi gjør en god jobb og presser dem til avslutninger som jeg kan hanskes med. Det er godt å være i aksjon og vise hva jeg kan, og så gjør gutta en god jobb, sier Wichne.

– Det en lever av

Førstekeeper Jonas Deumeland har vært Starts klart viktigste spiller denne sesongen med sine mange redninger. Tyskeren er keeperen i 1. divisjon med flest redninger denne sesongen, men måtte stå over mot Grorud grunnet sykdom. Han har kontrakt ut sesongen.

Amund Wichne i aksjon mot Grorud tirsdag kveld. Foto: Kenneth Aleksander Haugen Berger

Seieren i Oslo var også Sindre Tjelmelands første som Start-trener. Han ønsker en veldig ballbesittende spillestil fra sitt lag, og ønsker å bygge opp spillet bakfra. Det kan passe for Amund Wichne som har en spesiell styrke med ballen i beina.

For Wichne var det avgjørende å vise seg fram når han først fikk sjansen.

– Det er jo det en lever av, så det er superviktig. Jeg får en god følelse når jeg spiller første match for sesongen og leverer bra. Da gjør jeg mitt og sender søknad om mer spilletid, og så skal jeg gjøre det jeg kan framover for at den godeste Tjelmeland ikke kan unngå meg i startoppstillingen, sier Wichne.

– Føler du at du gjorde det i dag?

– Absolutt. Never change a winning team, er det ikke det de sier?

– Men jeg er godt fornøyd. Jeg synes vi er inne på noe i dag uten å ha trent mye sammen i den stilen Sindre ønsker. Jeg har klokkertro på at jeg kan passe inn i den filosofien han står for, sier Wichne.

– Gi han dette halvåret

Fædrelandsvennens fotballekspert Daniel Aase mener Start bør ta sjansen på Amund Wichne som førstekeeper allerede nå.

– Han har så mange styrker i de andre fasene av spillet som kanskje er enda viktigere for Sindre Tjelmeland enn de var for Joey Hardarson. Så lenge situasjonen er at Deumeland har familien i Belgia og han skal flytte hjem om et halvt år, hvorfor ikke bare sette det punktumet nå, sier Aase.

– Gjør du ikke byttet nå, så går du inn i neste sesong med en keeper som ikke har spilt på to år og som står uten erfaring. Gi han dette halvåret som kan bli helt avgjørende for å måle om Wichne er keeperen de ønsker å ha i dette langtidsprosjektet, sier Aase.

Wichne sier han ikke har tenkt noe særlig på om trenerbyttet er bra for ham eller ikke.

– Man har forskjellige styrker. Jeg har en styrke der (med beina) og liker å spille slik fotball. Jeg har tro på at vi kan få det til bare vi lærer det. Så kan ikke jeg gjøre annet enn å bruke ferdighetene jeg har og bruke det jeg kan til min fordel, sier 24-åringen.

Sindre Tjelmeland sier han vil bruke tid på å se hvem av keeperne han ønsker å bruke.

– Amund er veldig god med beina og er en god keeper. Så får vi se hvem av dem som tar plassen, det vil være konkurranse. Amund har sin forse med ballen langs bakken, og så har jeg ikke sett Jonas på det området ennå, sier Tjelmeland.

– Keeperkampen er åpen?

– I utgangspunktet skulle Jonas stå i dag (mot Grorud). Vi må få Jonas tilbake igjen og så ser vi hva vi gjør mot Bryne.

Start møter Bryne på hjemmebane søndag.