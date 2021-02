Granerud misset i finaleomgangen: – Har ikke råd til å gjøre slike feil

Halvor Egner Granerud hadde muligheten til å tangere seiersrekorden til Roar Ljøkelsøy, men hoppet seg ned fra første- til syvendeplass i finaleomgangen. Istedenfor ble Marius Lindvik beste nordmann på en tredjeplass.

I TOPPEN IGJEN: Halvor Egner Granerud, her fra fredagens kvalifisering. Foto: Grzegorz Momot / PAP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Roar Ljøkelsøy har i over 15 år vært den norske herrehopperen med flest verdenscupseirer i løpet av karrieren og de færreste hadde nok trodd at noen kunne true rekorden hans denne sesongen. Lørdag så det ut til at Halvor Egner Granerud skulle tangere Ljøkelsøy, men han klarte ikke å holde følge med de beste i finaleomgangen.

Nordmannen ledet med et halvt poeng etter den første omgangen til Bor Pavlovcic, men begge to endte utenfor pallen.

– Det ser rett og slett ut til at han starter satsbevegelsen for sent og er sen på hoppkanten. Da får han ikke med seg høyden, farten og kraften nedover i hoppbakken. Han har ikke råd til å gjøre slike feil, det har vi nesten ikke sett at Granerud har gjort denne sesongen, sa NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen etter hoppet til Granerud på NRKs sending.

Seieren gikk da til Ryoyu Kobayashi, 0,3 poeng foran hjemmehåpet Andrzej Stekala og 1,1 poeng foran Marius Lindvik.

Lindvik lå på tiendeplass etter første omgang og imponerte med rennets lengste hopp i den andre omgangen. Med det hoppet han seg altså helt opp til tredjeplass i rennet og ble beste nordmann. Det var i det hele tatt en god norsk lagprestasjon, hvor også Daniel-André Tande (nummer seks) og Robert Johansson (nummer ni) kom seg inn blant de ti beste.

Les også Øyeblikket som forandret alt for Granerud: – Den helgen er grunnen til resultatene

Bakken i Zakopane er også stedet hvor Granerud har hatt sesongens svakeste plassering. I midten av januar hoppet han seg ned til en 23. plass i det individuelle rennet, et resultat han lærte mye av i etterkant.

– Jeg måtte virkelig gå i dybden på alt som kan bli bedre. Den helgen er grunnen til at jeg har hatt de resultatene jeg har hatt i ettertid, sa han til VG i dagene før rennet.

Selv om Granerud ikke klarte å tangere Ljøkelsøys norske rekord med elleve verdenscupseirer, er han nå den norske herrehopperen med flest verdenscuppoeng i løpet av en verdenscuppoeng.

Han har nå 1442 poeng, to poeng mer enn hva Roar Ljøkelsøy klarte i 2004/05-sesongen.

Granerud har hele 447 poeng ned til nærmeste konkurrent, Markus Eisenbichler, i kampen om å vinne verdenscupen sammenlagt.

Fakta Norske herrehoppere med flest verdenscupseirer 1. Roar Ljøkelsøy – 11 seirer

2. Halvor Egner Granerud – 10 seirer

2. Anders Jacobsen – 10 seirer

4. Roger Ruud – 9 seirer

5. Espen Bredesen – 8 seirer

5. Bjørn Einar Romøren – 8 seirer

7. Anders Bardal – 7 seirer

7. Vegard Opaas – 7 seirer

7. Daniel-André Tande – 7 seirer Les mer