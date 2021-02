TILs nye toppsjef «måtte telle til 10» før han skulle snakke med pressen: – Dramatisk

PÅ PLASS: Øyvind Alapnes ikledd TIL-genseren inne i Senja Storhall. I bakgrunnen TIL-spillerne Casper Øyvann og August Mikkelsen. Stein Wilhelmsen / Folkebladet

Nysjefen Øyvind Alapnes hadde en plan om å se laget sitt for første gang. Hadde den vært planlagt halvannen time tidligere, ville han fått ønsket sitt oppfylt. Nå venter en kamp mot klokka for at norsk fotball skal rekke seriestarten.

Publisert: Publisert: Nå nettopp