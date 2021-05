DIREKTE: Arsenal må vinne returoppgjøret for å gå til finalen

Ligger under 1–2 etter første kamp.

Martin Ødegaard startet i den første kampen mot Villarreal. Det endte med tap. Foto: Alberto Saiz / AP

Arsenal gikk på en smell borte mot Villarreal i det første av to oppgjør i semifinalen i Europa League. Det betyr at Ødegaard og co må jakte scoring i returoppgjøret på hjemmebane.

Følg kampen her fra klokken 21.