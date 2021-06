Warholm tviler fortsatt

Karsten Warholm tror ikke kampen om OL i Tokyo er over. Karoline Bjerkeli Grøvdal er av en annen oppfatning.

Karsten Warholm sesongdebuterte med verdensrekord på 300 meter hekk fredag kveld. Han viser OL-form, men er usikker på om det blir OL. Her sammen med trener Leif Olav Alnes under stevnet. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Kort om saken:

De dårlige nyhetene om OL strømmer på. 10.000 frivillige har trukket seg fra OL, ifølge CNN.

Gullfavoritt Karsten Warholm tror mesterskapet fortsatt kan bli avlyst.

Langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal mener det er for sent å avlyse.

BISLETT: Områder sperres av. Tribuner settes opp. Plakater henges opp.

I Tokyo er forberedelsene til OL i full sving. Men motstanden mot lekene er stor, på grunn av risikoen for koronasmitte. Knapt en dag går uten dårlige nyheter for OL-arrangøren.

Representanter for den internasjonale olympiske komité (IOC) er stadig klokkeklare på at OL skal starte 23. juli.

Fullt så sikker er ikke gullfavoritt Karsten Warholm.

– Jeg føler meg ganske trygg på at det er gode sjanser for OL, men ikke helt trygg på at det skjer, sier Warholm til Aftenposten.

Fakta Karsten Warholm Alder: 25 år (født 28. februar 1996) Klubb: Dimna IL Fra: Ulsteinveik Bor: Oslo Distanse: 400 meter hekk (personlig rekord: 46,87) Høyde/vekt: 186 cm/78 kg Meritter: Verdensmester 400 meter hekk i London 2017, verdensmester 400 meter hekk i Doha i 2019, vant Diamond League på 400 meter hekk i 2019, gull U21-EM 400 meter hekk 2017, gull U18-VM mangekamp 2013, seks NM-gull senior, tre kongepokaler. Les mer

Tror ikke kampen er over

I 2016-OL var Warholm relativt fersk i 400 meter hekk-eliten. Siden har han vunnet de to siste VM-gullene i øvelsen. Han har også best personlig rekord av alle aktive løpere.

Gode muligheter for OL-gull, med andre ord. Dersom mesterskapet blir noe av.

De siste dagene har Tokyo ligget på i underkant av 500 nye smittetilfeller hver dag. Det er blitt erklært krisetilstand i storbyen flere ganger de siste månedene.

– Det er en veldig vanskelig situasjon der. Som utøver må jeg bare forberede meg. Blir det, så blir det. Jeg tror ikke kampen (om OL) er over, men jeg har en god følelse, sier Warholm.

– Hvordan er det å leve med den usikkerheten?

– Jeg har så mange ting jeg jakter i karrieren min, så jeg henger meg ikke så mye opp i akkurat den greia. Hvis OL ryker, er det mange andre ting jeg kan jakte i år. Men selvfølgelig: Litt antiklimaks vil det være. Jeg skal ikke lyve om det. Jeg håper veldig jeg får dette OL-et her. Det hadde vært trist å miste det.

Forberedelsene til OL tiltar i styrke. Foto: Eugene Hoshiko, AP / NTB

Har mistet 10.000 frivillige

Det japanske folk stritter imot. Flere meningsmålinger har vist at seks av ti japanere vil at OL blir avlyst.

En ny, illevarslende rapport kom i forrige uke: 10.000 frivillige har trukket seg, ifølge CNN. Organisasjonskomiteen har imidlertid insistert på at det ikke vil påvirke avviklingen av mesterskapet.

Nylig kom også den sterkeste innvendingen hittil fra innsiden av OL-bevegelsen.

– Hvorfor arrangeres disse lekene, og for hvem? Lekene har allerede mistet betydning og blir avholdt bare for å avholde det, skrev Kaori Yamaguchi, styremedlem i den japanske olympiske komité, i en kommentar for nyhetsbyrået Kyodo.

Hun mener også IOC tar hensyn til hverken det japanske folks mening eller alle sikkerhetsutfordringene. IOC mener komiteen har iverksatt tilstrekkelige tiltak for sikkerheten til utøvere og lokalbefolkningen.

Grøvdal tror det blir OL

Yamaguchi i Den japanske olympiske komité mener det er for sent å avlyse lekene.

Langdistanseløper og OL-håp Karoline Bjerkeli Grøvdal tror mesterskapet blir noe av.

– Ja, det gjør jeg. Jeg har sluttet å tenke på om det blir OL eller ikke. Nå tenker jeg at det er så snart at de kan ikke avlyse det nå, liksom. Det er absolutt ikke noe jeg tenker på, sier Grøvdal, som er aktuell for både 5000 og 10.000 meter i Tokyo.

Lavere smittetall

Mens utøverne forsøker å forberede seg best mulig til åpning av lekene, er det mange viderverdigheter. Sist uke rapporterte den britiske avisen Financial Times at sponsorene hadde bedt om en utsettelse av lekene til september/oktober.

Dette er blitt avvist av den nasjonale organisasjonskomiteen melder nyhetsbyrået Kyodo.

Samtidig som motstanden er stor, er smitten fallende i Japan. Det har den vært etter at det var en smittetopp i midten av mai. Det var de siste 14 dagene 35,4 smittede pr. 100.000. Det er betydelig lavere enn Norge, som hadde 87,7 smittede pr. 100.000 i perioden.

Japan har ikke vært hardt rammet av covid-19, men helsevesenet har i perioder vært overbelastet på grunn av mange med alvorlig sykdom. I tillegg har vaksineutrullingen i landet vært sen. Fortsatt er bare 3,1 prosent av befolkningen fullvaksinert.

Det faktum at svært mange utøvere gjennom avtalen mellom Pfizer/Biontech har sørget for vaksinetilbud til alle utøverne, er også et argument som arrangørene bruker for å gjennomføre lekene.

Japan vil for eksempel ha fullvaksinert 95 prosent av utøverne som skal delta i OL. Lederen av organisasjonskomiteen, Seiko Hashimoto, er klar på at dette blir sikre leker for utøverne.

– Vi er svært forberedt på å takle viruset. Så dere kan ta det med ro og komme til Tokyo, sa hun lørdag ifølge The Japan Times.

Hadde OL i Tokyo funnet sted i fjor (etter planen), hadde Karoline Bjerkeli Grøvdal gått glipp av mesterskapet på grunn av en skade. Nå har hun tatt nye steg som løper og håper å få konkurrere i OL. Foto: Lise Åserud / NTB