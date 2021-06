Forklarer hvorfor han endte opp med nummeret ingen har turt å bruke

Alt tyder på at Alexander Tettey (35) er i RBKs kamptropp den 20. juni. Og Åge Hareide legger vekk alt av spekulasjoner rundt hvor på banen Tettey skal spille.

Alexander Tettey er tilbake på Lerkendal etter tolv år borte. Foto: Richard Sagen /Adresseavisen

– Han er midtbanespiller. Sentralt, bekrefter Hareide overfor Adresseavisen mandag - på spørsmål om 35-åringen kunne ha vært aktuell som midtstopper.

– Det kan han jo også spille. Men da må det knipe, legger Hareide til.

Sprudlet

Det var en sprudlende Alexander Tettey som ruslet mot treningsfeltet på Lerkendal mandag ettermiddag. På vei mot sin første økt som RBK-spiller på 12 år.

Han smilte til alt og alle, akkurat som i «gamle dager», og var tydelig glad over endelig å være gjenforent med bestekompisen fra tenårene i RBK, Per Ciljan Skjelbred.

De to gikk sammen ut på feltet, hvor Tettey møtte banemester Anders Øien, også han en god kjenning fra «gamledagene». Etterpå gikk Tettey igang med en pasningsøvelse sammen med «gammelkara» Ciljan. Guillermo Molins og Even Hovland, før det etter hvert ble spillsekvenser på liten bane.

Tettey var i sedvanlig godt humør etter mandagens Lerkendal-comeback. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

– Hvordan er det å være tilbake?

– Det er veldig rart. Men jeg liker at været har vært bra siden jeg kom hjem. Jeg krysser fingrene for at det fortsetter, men alle som kjenner Trondheim vet det ikke gjør det, sier han og gliser sitt patenterte Tettey-glis.

– Det er godt å komme inn og trene på min gamle bane. Jeg er godt kjent med området og klubben. Da blir det i seg selv enklere å kome hit og trene, sier han.

Tar Supermanns nummer

I presentasjonen på rbk.no er Tettey avbildet med trøyenummer 6: Et nummer ingen har hatt siden legenden Roar «Supermann» Strand spilte for klubben.

Det har ikke handlet om at nummeret er fredet: Til nå har nemlig ingen spillere villet, eller turt, spille med «sekseren», siden Strand ga seg i 2010.

Tettey selv lot seg imidlertid ikke skremme:

- Det er bare et tall. Tallet er ikke spilleren. Det er spilleren som spiller, tallet er på ryggen. Men jeg skjønner at om du er nummer 6 i Rosenborg, blir du assosisert med Roar Strand - legenden, sier Tettey til Adresseavisen.

Sammen igjen: Tettey og Ciljan. Ciljan og Tettey. Som for 12 år siden. Foto: Richard Sagen

– Jeg skjønner at folk snakker mye om nummer 6, men for meg er det ikke en viktig ting, sier han.

– For meg har det ingenting å si om Tettey tar nummer 6 eller nummer 20. Han er en god fotballspiller, og jeg håper han presterer for Rosenborg, sier Strand selv.

Roar Strand var innom RBK-treningen mandag. Der fikk han se Tettey trene med laget for første gang etter returen. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

Tettey melder rett ut at han kunne spilt med nummer 0 på ryggen, om det var så om å gjøre.

– Det er spilleren, ikke tallet, som gjør jobben, sier han.

– Hvem bestemte det da?

– Dorsin (RBK-sportssjef Mikael Dorsin, journ.anm.) sa at jeg får nummer 6. Så da er det sånn.

Trent med Thorbjørnsen

Siden Tettey kom hjem fra England har han og familien sittet i karantene. Etter at karantenen var gjennomført har midtbanemannen trent med RBKs fysiske trener Christian Thorbjørnsen.

Ettersom 35-åringen har en spesialavtale om å unngå kunstgresskamper, blir han ikke med til Drammen denne helgen.

Takk for sist: Det var stor gjensynsglede da Alexander Tettey møtte banemester Anders Øien mandag ettermiddag. Foto: Richard Sagen

Nå peiler både han og Hareide seg i stedet inn på hjemmekampen mot Sarpsborg. Med andre ord: Det går mot Tettey-comeback 20. juni.

– Han er frisk og ser bra ut. Han startet da også den siste seriekampen for Norwich, minner Hareide om, på spørsmål om formen til Tettey akkurat nå.

– Men han trenger sikkert litt fart i beina, før han er klar. Den 20. juni kan være en bra anledning for ham å være i en kamptropp, sier Hareide.

Trenger tid

Tettey avsluttet en ni år lang Norwich-karrieren med 87 minutter på banen 8. mai. Siden da har han vært mye i ro.

– Nå må jeg spille fotball i fire uker, og ta igjen det jeg har mistet. Så får vi se hvor bra jeg tar nivået i Eliteserien. Det er lenge siden jeg har spilt her, sier han.

Sånn sett er det helt greit at RBKs første kamp etter Tetteys retur er en kunstgresskamp han uansett ikke skal spille.

– Jeg kan ikke gå rett inn i en eliteseriekamp, der det går opp og ned, opp og ned og mye springing. Jeg må nok få opp nivået med trening og bli kjent med gruppa, og så kan det bli aktuelt. Det er ikke vits i å starte for tidlig heller. Jeg må jobbe på og fikse kroppen, og så kan jeg være med og spille. Når jeg spiller, skal jeg gjøre det bra, sier Tettey.

Også tilbake: Markus Henriksen var på feltet igjen mandag. Så gjenstår det å se når han kan være tilbake for fullt, etter kneskaden han pådro seg i mai. Foto: Richard Sagen