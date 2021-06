Ingen tenåringer har vært på banen for Start denne sesongen: – Ville vært galskap å sette dem inn her

– Gir vi ikke folk sjansen, så lykkes vi ikke, sa styreleder Robin Reed i en podkast. Joey Hardarson mener man ikke kan diskutere hvorvidt Start har gitt tillit til unge talenter de siste årene.

Start trente på kunstgresset ved Lerkendal stadion dagen etter kampen mot Ranheim. Her er Levi Eftevaag og Sander Sjøkvist i duell. Foto: Steffen Stenersen

KRISTIANSAND: – Det er gledelig at vi har med oss unge spillere. Altin (Ujkani) spilte sin første kamp i 1. divisjon. De andre guttene har aldri spilt seniorfotball en gang. Da må vi finne andre løsninger i en sånn kamp, sier Start-trener Joey Hardarson etter kampen mot Ranheim.

Det endte 1–1 i en kamp hvor Start fikk det tøft, men slet seg til ett poeng. Det uten Matias Belli Moldskred og Mohamed El Makrini, i tillegg til at Mikael Ugland måtte av til pause.

Han har snakket mye om en tynn tropp denne våren. Samtidig har Starts trener fortsatt til gode å gi noen av tenåringene i troppen spilletid. Mot Ranheim hadde han med seg Lyder Daland (18) og Levi Eftevaag (16), sistnevnte har proffkontrakt med klubben.

– Hadde fire kamper til å spille inn et lag

Altin Ujkani (21) fikk sine første minutter i 1. divisjon på tampen av kampen. Utenom det har ingen av de uetablerte ungguttene fått minutter i de fire første seriekampene.

I de fire treningskampene før sesongen fikk Preben Hille (18) til sammen 14 minutter fordelt på to innhopp. Utenom det fikk ingen av tenåringene spilletid.

– Vi hadde fire kamper til å spille inn et lag, og de fire kampene trengte vi. Man kan godt si at vi kunne gitt de fem minutter her og fem minutter der, men det hjelper ikke når vi spiller mot Ranheim borte. Her ville det vært fullstendig galskap å tenke at de kan hives innpå, sier Start-trener Joey Hardarson etter kampen mot Ranheim.

Joey Hardarson etter kampen mot Ranheim. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

– Hvorfor er det galskap?

– Da tenker jeg isolert på denne kampen. Det er mye som står på spill, det er tight og fysisk. At de skal få det ansvaret og bære oss gjennom kampen, det kan vi ikke forvente. Skal vi være et lag som kjemper i toppen må det gå riktig vei og de må få erfaring gradvis, sier Hardarson.

– De må få sjansen

I Fædrelandsvennens fotballpodkast i forrige uke var Robin Reed gjest. Styrelederen i Start En Drøm hadde mye på hjertet, blant annet om bruken av unge spillere.

– Skal vi få en bærekraftig økonomi så må vi blant annet lykkes på akademi og utvikling av egne spillere. Jeg er enig i at vi har en tynn spillertropp, men da tenker jeg på vekta. Det er ungdom som trenger å legge på seg muskler. Hvis ikke vi gir folk sjansen, så lykkes vi ikke, sa Reed, og fortsatte:

– Vi er helt nødt til å få avkastning på arbeidet som gjøres i akademiet. Vi trenger å bli en utviklingsklubb, vi må utvikle ungdommen. Det er masse talent i og rundt A-laget nå. De må få sjansen, sier Reed.

Hardarson har hørt podkasten.

– Vi har vist at vi er veldig villige til å gi unge spillere sjansen. Det kan ikke være diskusjoner rundt det. Nå er det en ny gjeng med unge spillere på vei opp som trenger mer tid. Vi må finne de riktige kampene hvor de kan få matching. Det skal vi alltid se etter, sier Hardarson.

– Hadde vi ledet med tre-fire mot Ranheim, er det sannsynlig at flere av dem hadde kommet inn, sier han.

– Par gutter som kanskje ikke er gode nok

Han peker på at 3. divisjon har ligget brakk siden koronautbruddet, og dermed har Start 2 ikke kunne spille kamper. I fjor fikk Starts unggutter kun testet seg i den lokale juniorserien.

Daniel Aase, Fædrelandsvennen fotballekspert, var med i samme podkast som Robin Reed. Han svarte på noen av tankene til styrelederen.

– Start må komme dit at det drives så godt at det kommer opp spillere i hvert eneste kull som kan tas greit opp. Start må komme i en situasjon hvor de ikke trenger at de leverer med en gang. Slik det er nå føler man at hvis Start får noen skader, så blir et par gutter som kanskje ikke er gode nok hevet utpå. Så vil det i et det korte bildet endte med en del tap, sa Aase.

Med en tynn tropp utsatt for skader, ser Hardarson også at han etter hvert vil bli nødt til å hive innpå noen av tenåringene.

– Vi diskuterer disse tingene på benken, og det var ikke utenkelig at noen kunne få et innhopp mot Ranheim. Det er alltid vurderinger som gjøres. Det er alltid hensyn å ta. Vi gjør det beste ut av situasjonen og er opptatt av å skaffe resultater, sier Hardarson.