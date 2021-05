Brattvåg vant sin første kamp siden januar

Brattvåg slo Florø 3-1 lørdag ettermiddag.

Rene Skovdahl var godt fornøyd med å endelig være i gang igjen med treningskampene. Foto: Sunnmørsposten

Sist Brattvåg spilte en treningskamp var borte mot Molde i januar, men siden den gangen har ikke klubbene i 2. divisjon fått lov til å spille treningskamper, men denne uken ble det åpnet for treningskamper igjen for lagene på nivå tre.

Brattvåg fikk testet seg mot Florø på Eid idrettspark lørdag ettermiddag. Sander Lille-Løvø ga Brattvåg ledelsen, men så utlignet Florø. Jeppe Mogensen og Gard Rogne sørget for at Brattvåg ledet 3-1 til pause, som også ble sluttresultatet.

- Spillerne på begge lag var som kalver som ble sluppet løs på gresset for første gang på lenge. Det var to veldig motiverte lag som jobbet hardt, løp mye og det var bra trøkk i duellene. Florø hang ikke så godt sammen, som sikkert er fordi de nylig fikk på plass sin nye trener. For vår del satt ting mer automatisk, og vi fikk sett igjen det vi har trent på. Selve resultatet er ikke så viktig, men prestasjonen var det vi fokuserte på. Med tanke på at det er nesten et halvt år siden forrige kamp, så kom vi greit fra dette, sier Brattvåg-trener Rene Skovdahl.

