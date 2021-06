Har holdt nullen i hele 2021 - slik belønnes RBK-profilen

Tre kamper. Tre seirer. Og ingen baklengsmål. RBK er i rute, og slik børses gjengen som vant i Bergen lørdag.

Vartet opp med klasseredning: Kristine Nøstmo, som ennå ikke har sluppet inn. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Arna-Bjørnar - RBK 0–2 (0–1):

Rosenborg leverte en solid bortekamp. Startet kampen avventende og upresist og lot Arna-Bjørnar ta initiativet de første ti minuttene, men etter hvert ble RBK flinke til å variere presshøyden i en tilnærmet 4-4-2 i forsvarsspillet. Vant ballen ofte i gode posisjoner, men ble for upresise når de vant ball. Kom seg til flere gode avslutningsmuligheter i etablert spill og etter dødballer, men ble for lite besluttsomme i avslutningene. Et hederlig unntak var Karlseng Utland som kontant satte inn 0-1 etter fine kombinasjoner mellom Olsvik og Blakstad.

Fakta Kampfakta: Arna-Bjørnar – Rosenborg kvinner 0–2 (0-1) Dagens Ivers: Lisa Marie Karlseng Utland Målsjanser: 3-9 Karakter: TOPP Arna Idrettspark, Toppserien, 3. serierunde, 200 tilskuere Dommer: Ingvild LangnesAarland, Malmefjorden IL Mål: 0-1 Karlseng Utland (33.), 0-2 Blakstad (53.), Gule kort: Meryll Abrahamsen, Arna-Bjørnar, Elin Sørum, Rosenborg kvinner Arna-Bjørnar (1-4-4-2): Moa Jahmekeya Edrud - Tanja Isabel Myrseth, Marte Bjelde Hjelmhaug (Linnea Solvoll Laupstad fra 46.), Tora Ose, Emilie Susanne Asplund Løvgren - Madeleine Veivåg, Thea Bjelde (Martine Humlestøl Midtbø fra 78.), Meryll Krysteen Abrahamsen, Karoline Heimvik Haugland - Mia Jalkerud, Miljana Ivanovic Rosenborg (1-4-2-3-1): Kristine Nøstmo - Mali Lilleås Næss, Emilie Bragstad, Ina Lundereng Vårhus, Maria Olsvik - Elin Sørum (Sara Kanutte Sørensen Fornes fra 65.), Emilie Marie Joramo - Matilde Alsaker Rogde (Emilie Lein fra 78.), Cesilie Andreassen (Celine Emilie Nergård fra 89.), Julie Blakstad - Lisa-Marie Karlseng Utland. NB:.Lisa Marie Karlseng Utland scorer i sin tredje kamp på rad. Les mer

Andre omgang startet som første, og umiddelbart etter pause var nok Rosenborg heldige som ikke fikk straffespark mot seg. De tok imidlertid raskt grep om kampen igjen og Blakstad scoret til 0-2 etter forspill av Rogde. Med flere spillere på sitt normale nivå i pasningsspillet i denne kampen, hadde seieren blitt på flere enn to mål.

Se våre børskarakterer og vurderinger:

Kristine Nøstmo 6

Lite involvert, god redning rett før slutt. Rolig med ball i bena, men noe upresis.

Mali Lilleås Næss 5

Ujevn prestasjon fra kapteinen. Solid defensivt. Med ball varierte det fra meget bra til veldig upresist.

Emilie Bragstad 5

Solid forsvarsspill, vinner dueller og bryter foran. Svakt pasningsspill.

Ina Lundereng Vårhus 5

Solid defensivt. Jevnt over bra med ball, men to hodeløse pasninger som kunne gitt A-B store sjanser.

Maria Olsvik 6

Vinner sine dueller defensivt og flytter bena godt. Kombinerer godt med Blakstad offensivt.

Elin Sørum 5

Balanserer laget godt og vinner viktige dueller. Ujevn med ball, fra strålende til svakt. Ut med skade i 2. omgang.

Emilie Marie Joramo 5

Ligger riktig, flytter bena og vinner mye ball. Også hun ujevn med ball.

Matilde Alsaker Rogde 6

Kombinerer godt med flere medspillere. Kommer til mange innlegg og har målgivende til Blakstad. Kan gå for avslutning selv flere ganger der hun heller velger pasning.

Cesilie Andreassen 6

Flink til å finne ledig rom og være spillbar. Spiller mange gode stikkere og er tredjesist på et mål.

Julie Blakstad 6

Mindre involvert i dag, men scorer mål. Mer ujevne dødballer enn tidligere.

Lisa-Marie Karlseng Utland 6

Scorer i tredje kamp på rad. Sterk og besluttsom i boks. Lite som mangler på at hun kommer til flere målsjanser.

Sara Kanutte Sørensen Fornes

For kort tid til å bli vurdert.

Emilie Lein

For kort tid til å bli vurdert.

Celine Emilie Nergård

For kort tid til å bli vurdert.

Vurdert av GØRIL KRINGEN