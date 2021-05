Casper Ruud tilbake etter småplager: Sliteseier

(Casper Ruud – Tennys Sandgren 7-5, 6-2) Casper Ruud (22) lot amerikaneren få være med på leken i første sett, så jobbet han seg inn til en sterk sliteseier og kvartfinale i Sveits.

Det var nummer 21 mot nummer 67 i verden i ATP 250-turneringen i Sveits. Sandgren fulgte Ruud godt i første sett, men Ruud skrudde opp spillet litt og sikret seg settseieren. I andre sett ville Ruud åpenbart vise at det er forskjell på å være ranket som en av verdens beste og nummer 67.

Han presset sin 29-årige motstander bakpå, og returene satt bedre foran mamma Lele og trenerpappa Christian Ruud som tilskuere.

Men det ble aldri noen veldig god kamp for Ruud, selv om han var best. Amerikaneren gjorde en vellykket drop shot. Og da det nærmet seg matchball slo Ruud noen returer ut. Etter en time og 23 minutter var det over, Ruud er videre i denne «oppvarmingsturneringen» foran French Open.

Ruud var ranket som nummer 16 den 10. mai, men etter at han sto over Roma Masters 1000 på grunn av noen småplager denne måneden, så er han nå nummer 21.

Litt plager var det i onsdagens kamp også. Ruud måtte ha medisinsk hjelp til å se på en finger. Med ny bandasje fortsatte han å spille.

Ruud har hatt en fantastisk sesong så langt og vært i tre semifinaler i Masters 1000, i Madrid tok han sin største skalp i karrieren da han slo ut verdensfemmer Stefanos Tsitsipas, før det var det over mot Matteo Berrettini i semifinalen.

Det er to år siden Casper Ruud møtte Roger Federer i tredje runde. I fjor ble turneringen utsatt, men Ruud spilte seg til nok en storkamp i tredje runde, der han møtte verdenstreer Dominic Thiem i begynnelsen av oktober.

French Open starter 24. mai med kvalifisering uten tilskuere. Men så åpnes det opp for jubelbrøl fra tribunene. Fra 30. mai vil det være tillatt med 5388 tilskuere hver dag. Fra 9. juni kan det være 5000 tilskuere på hovedbanen Philippe-Chartier, men bare de med helse-pass vil få komme inn. Finalen spilles 13. juni.

Premiepengene i French Open er til sammen 34 367 115 euro, eller rundt 340 millioner kroner etter onsdagens kurs.