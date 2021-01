NRK-profiler må bli hjemme fra VM

NRK-kommentatorene Jann Post og Torgeir Bjørn får ikke lov til å reise til ski-VM i Oberstdorf.

PÅ JOBB I FINLAND: Torgeir Bjørn (t.v.) og Jann Post fotografert i forbindelse med et verdenscupløp i finske Ruka i 2019. Foto: Terje Pedersen, NTB

VM-øvelsene fra 23. februar til 7. mars må de to ringrevene kommentere fra studio på Marienlyst i Oslo.

Torgeir Bjørn innrømmer at det blir ingen enkel oppgave.

– Vi får gjøre det beste ut av det, men det blir vrient når du ikke er til stede og ikke har tilgang til løpere, trenere og støtteapparat fra alle nasjonene og heller ikke kan teste løypene. Det blir en helt annen opplevelse, sier Bjørn.

56-åringen, som har kommentert langrenn enten på radio eller TV siden OL i 1994, er klar på at man må være fleksibel nå som covid-19-viruset herjer og gjør det umulig å reise utenfor Norges grenser uten at man får karantene.

Det er også én av grunnene til at NRK beholder de to profilene «hjemme».

– Jann og Torgeir skal etter planen dekke Holmenkollen-rennene etter VM. Med en karantene blir det utfordrende for de to å rekke den jobben, sier sportssjef i NRK, Egil Sundvor.

Vil ikke være en belastning

I NRK-sporten har man bestemt seg for å ikke sende flere medarbeidere enn det som er nødvendig.

– Vi ønsker ikke å være en belastning for de landene vi besøker nå i forbindelse med VM, enten det nå er i Cortina (alpint) eller Pokljuka (skiskyting). Jann og Torgeir kommenterer like godt hjemmefra og slik corona-pandemien er nå føler vi oss sikrere hvis de er hjemme.

Allerede i fjor sommer bestemte NRK at man vil ha en større hjemmeoperasjon i motsetning til tidligere mesterskap. Den avgjørelsen står seg godt nå som situasjonen er som den er.

– Vi kommer til å satse mye fra Oslo. Her skal vi binde sammen sendingene, sier Egil Sundvor. De endelige bemanningsplanene skal spikres før uken er omme.

To kjente fjes som så smått kan begynne å pakke koffertene sine er Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde. De reiser begge to til skiskytter-VM i Pokljuka. Det mesterskapet starter 10. februar.

– Skiskyting er litt mer krevende å kommentere. Ola står nær standplass og er nesten avhengig av det for å kunne gjøre sin ekspertjobb. I tillegg er det en del tekniske utfordringer som gjør at det er best at han og Andreas befinner seg på samme stadion, sier Egil Sundvor.

PS! NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland skal etter planen til ski-VM i Oberstdorf.