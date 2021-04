Om fire dager spiller RBK årets første treningskamp

Rosenborg møter Raufoss til Adressa-sendt treningskamp lørdag.

– Det er klart jeg er spent, sier Tove Moe Dyrhaug. Lørdag spiller RBK endelig årets første treningskamp. Foto: Richard Sagen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Før helga trodde vi den endelige beskjeden ville komme på fredag. Men i går forsto vi at beskjeden ville komme i dag. Nå føler jeg meg veldig trygg på at det blir treningskamp, sier Tove Moe Dyrhaug.

Igjen har Rosenborg – og toppfotballen for øvrig – ventet i spenning på nye føringer fra landets politiske ledelse. Og tirsdag formiddag, i god tid før den tillyste pressekonferansen klokka 16, kom kulturminister Abid Raja på banen. Til VG meldte Raja at toppidretten kan gjenopptas også i områder med strengest smitteverntiltak.

– En følgekonklusjon er at man åpner opp for toppfotball, og at vi får spilt treningskamper. Det betyr vel også at seriestarten blir 8–9. mai som planlagt, sier Moe Dyrhaug.

Hadde lovet Raufoss kamp

Det betyr igjen at RBK endelig får spille årets første treningskamp. Og det blir mot Raufoss på treningsbanen Skoglunden på lørdag klokka 13.

Adresseavisen sender kampen direkte.

– Vi hadde egentlig lovet å spille en treningskamp mot Raufoss. Vi skulle være der på treningssamling og åpne hallen deres. Men planer er blitt endret hele tiden, i hele år, og det fikk vi ikke gjennomført. Vi hadde også planlagt kamper mot Sarpsborg og Odd. Nå fikk vi en mulighet til å invitere Raufoss opp hit, sier RBK-lederen.

I tillegg skal Rosenborg etter planen spille treningskamper mot Ranheim 21. april, Tromsø 25. april, KBK 28. april, og Ranheim 2. mai.

Spent

Det store spørsmålet er hvor RBK står pr. midten av april. Moe Dyrhaug innrømmer at også hun er spent på nettopp det.

– Det er klart jeg er spent. Vi har ikke spilt kamp siden lille julaften. Uansett blir det veldig artig å komme i gang. Det er jo tross alt fotball vi driver med, sier hun.