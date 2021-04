Blir det OL i Tokyo i sommer? Her er argumentene for og imot.

IOC-president Thomas Bach er sikker på at det blir OL. Ikke alle er like overbevist.

Det er under tre måneder til OL-ilden skal tennes i Tokyo. Nå haster det med å få tatt en rekke avgjørelser om lekene. Foto: KIM KYUNG-HOON, Reuters/NTB

Bach og hans kolleger i toppen av Den olympiske komiteen (IOC) planlegger som om det meste er på stell. Tross alt står TV-pengene fra OL for 73 prosent av inntektene til IOC.

Men pandemien truer.

Det er under 100 dager til OL, mye kan fortsatt gå galt eller bra.

Her går vi gjennom hva gjør at OL kan gjennomføres - og hva som skjer om det blir avlyst:

OL SOM PLANLAGT

Planlegging: IOC og den lokale organisasjonskomiteen kan hente kunnskap fra 12 måneders erfaring om idrettsarrangement. Det har vært arrangert en rekke større mesterskap og idrettskonkurranser under pandemien. De erfaringene gjør det lettere å planlegges for leker til tross for smitte på alle kanter.

Uten tilskuere: Det er for lengst klart at det ikke vil bli mulig for utlendinger å reise til Japan for å se på OL. Det er usikkert om det vil bli sluppet inn et begrenset antall tilskuere fra arrangørlandet. Om nødvendig vil konkurransene gå for tomme tribuner.

Vaksine: En rekke utøvere kan være vaksinert når lekene eventuelt åpner 23. juli. Dermed vil faren for smitte være redusert blant deltagerne. Samtidig vil det ble innført strenge smittevernprotokoller og et strengt testregime. IOC har oppfordret alle nasjoner om å gi en prioritering i vaksinekøen til OL-deltagere. Det er ikke aktuelt for Norge å la utøvere gå foran i vaksinekøen.

Økonomi: Det er mye penger som står på spill for IOC og den lokale arrangøren. Inntekter fra TV-rettigheter er selve fundamentet for IOCs virksomhet. Billettinntektene må de trolig se langt etter uansett. Nå blir alt gjort for at de kan levere idrett til selskapene som har kjøpt rettigheter for et betydelig milliardbeløp. Japan har allerede brukt totalt rundt 15 milliarder dollar på å forberede seg til OL ifølge AP.

Kommet for langt: IOC og japanske myndigheter er kommet så langt i sin planlegging at det er vanskelig å stoppe. De mener åpenbart at det er laget gode nok planer for å arrangere under en pandemi.

OL BLIR AVLYST/UTSATT

Folkelig motstand: I Japan er det stor motstand i befolkningen mot at lekene blir arrangert i juli/august. En nylig mye omtalt meningsmåling viste at 72 prosent mente at dette ikke kan gå som planlagt. 39 prosent ville avlyse det hele, mens 33 prosent mente at ny utsettelse er det riktige.

Faglig motstand: Eksperter ber om at det blir gjort nye vurderinger. I forrige uke ble det publisert en artikkel i The BMJ (tidligere British Medical Journal) hvor det blir anbefalt at arrangementet blir revurdert.

– Planene må revurderes så fort som mulig. Hele verden erkjenner nødvendigheten av å begrense pandemien og berge liv. Å arrangere Tokyo 2020 for innenrikspolitiske eller økonomiske grunner – ved å se bort fra vitenskapelige og moralske imperativer – er motstridende med Japans forpliktelse til global helse og menneskers sikkerhet, heter det i artikkelens konklusjon.

Vaksine: Japan har kommet kort i vaksineringen av egen befolkning. Ifølge VGs koronaoversikt har bare 1,1 prosent av befolkningen fått sin første dose. Tallet for Norge er 20,2 prosent. Dermed vil en liten del av befolkningen være beskyttet. Folk frykter at OL-deltagere, mediene og andre tilreisende skal ta med seg smitte til landet.

Økende smitte: Japan har så langt i pandemien klart seg relativt bra. Men den siste måneden har sett en økende smitte i landet. Før helgen ble det erklært en mild form for unntakstilstand i åtte regioner, inkludert Tokyo. Det har skapt en bekymring i befolkningen og kan forklare skepsisen blant folk flest uttrykt i den før nevnte meningsmålingen.

Utøvernes sikkerhet: Det kommer rundt 15.000 utøvere til Tokyo for å delta. De skal i utgangspunktet innkvarteres i OL-landsbyer. De bor tett, og det kan oppstå tvil om utøvernes sikkerhet. At utøvere og nasjoner uteblir på grunn av smittefare vil bidra til å redusere kvalitet og attraktivitet til lekene. Det er vurdert daglig testing av alle utøverne.

Fakta Tokyo 2020 Sommer-OL i Tokyo skulle opprinnelig vært arrangert i månedsskiftet juli/august 2020. Ble utsatt på grunn av pandemien.

Nye datoer er 23. juli til 8. august 2021.

15.400 deltagere skal i perioden konkurrere om medaljer, heder og ære.

Det er allerede klart at det ikke blir solgt billetter til utenlandske statsborgere. Det er fortsatt usikkert om billetter blir lagt ut for salg i hjemmemarkedet.

Forberedelsene til OL pågår for fullt selv om pandemien har lagt et klamt grep rundt livet i Tokyo de siste ukene. Sist helg ble det holdt testkonkurranser i OL-velodromen, Izu. Foto: ISSEI KATO, Reuters/NTB

Reiser hvis det blir leker

Utøverne forbereder seg uansett. Norske utøvere er i stor grad klare på at de kommer til å reise til Tokyo dersom lekene blir arrangert. Sjefen på Toppidrettssjefen, Tore Øvrebø, gjorde det klart på en pressekonferanse 100 dager før OL at det ikke er han eller noen i Norge som har det siste ordet.

– Vår grunnholdning er at vi forholder oss til de tre instansene (Den internasjonale olympiske komité, Tokyos organisasjonskomité og japanske myndigheter). Blir det leker, drar vi.

I mellomtiden går fakkelstafetten sin gang gjennom Japan. Med forsøk på to meters avstand.