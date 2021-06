Starts nøkkelspiller koronasmittet

Mohamed El Makrini har fått covid-19, men smitten setter ingen stopper for helgens kamp mot Åsane.

Mohamed El Makrini har fått korona. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

KRISTIANSAND: – Uheldigvis har jeg testet positivt på korona. Først fikk min datter det, så fikk jeg det, skriver Mohamed El Makrini i en melding til Fædrelandsvennen.

Midtbanespilleren gikk ut i karantene da datteren ble smittet for et par uker siden, og nederlenderens sykdom får ingen følger for resten av Start-laget, som lader opp til bortekamp mot Åsane lørdag.

El Makrini har hatt symptomer, men er nå på bedringens vei.

– Det har vært en solid influensa, beskriver 33-åringen, som spilte de to første seriekampene mot Sandnes Ulf og Jerv før han havnet i karantene og gikk glipp av kampene mot Aalesund og Ranheim.

Ingen nærkontakter i Start

– Han hadde en situasjon hjemme, og han ble også smittet. Han begynner å bli bedre nå. Mest sannsynlig blir det ingen kamp på ham lørdag. Det var heldigvis lenge etter at han gikk i karantene at selv ble smittet, så han har ikke hatt noen nærkontakter her, sier Start-trener Joey Hardarson.

Selv håper El Makrini å bidra på banen fortest mulig.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke kan hjelpe Start for øyeblikket. Jeg håper å være raskt tilbake, skriver han.

El Makrini er ikke den første i Start som har vært koronasmittet.

Adeleke Akinyemi ble smittet i januar, mens materialforvalter Rune Hægeland ble syk i februar.