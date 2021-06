Slik rammes trafikken på Sørlandet av sykkel-NM

Søndag starter sykkel-NM på Sørlandet. Det avholdes etapper i Vennesla, Evje og Kristiansand fram til neste søndag. Dermed kan det være lurt å planlegge turen godt.

Mellom søndag 13. juni og søndag 20. juni arrangeres sykkel-NM i Kristiansand. Her er Edvald Boasson Hagen avbildet da han vant etappen i Kristiansand under Tour of Norway i 2019. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det blir en sykkelfest for deltakerne. Det har vært et langt svangerskap, men vi er glad for at vi får lov til å arrangere NM.

Det sier sikkerhetsansvarlig for sykkel-NM, Martin Ugland, til Fædrelandsvennen.

For ett år siden ble sykkel-NM utsatt til 2021 på grunn av koronasituasjonen. På søndag går endelig årets NM av stabelen på Sørlandet.

NM skal avholdes i Vennesla, Evje og Kristiansand. Dette går naturligvis utover trafikken de ulike stedene. Her får du full oversikt over hvilke veier som blir stengt, samt hvordan mesterskapet påvirker kollektivtrafikken.

Fakta Program for sykkel-NM 2021 Norgesmesterskapet (NM) gjennomføres etter følgende plan: Søndag 13. juni, start og mål i Vennesla Landevei fellesstart junior kvinner, start kl 0830.

Landevei fellesstart junior herrer, start kl 1200.

Landevei fellesstart U23 herrer, start kl 1630. Tirsdag 15. juni, start og mål i Evje sentrum Lagtempo junior, senior, både kvinner og herrer, start kl 1630. Torsdag 17. juni, start og mål i Evje sentrum Tempo para, junior, senior, både kvinner og herrer, start kl 1130. Søndag 20. juni, start og mål i Tresse, Kristiansand Landevei fellesstart kvinner elite, start kl 0800.

Landevei fellesstart herrer elite, start kl 1145. Les mer

Søndag 13. juni

Det vil avholdes tre etapper i fellesstart for kvinner junior, menn junior og menn U23. Start og mål er i Bruveien.

08.00–21.00: Disse veiene er stengt for all trafikk (rekkefølge etter løypekartet):

Bruveien

Fv 405 Venneslaveien

Kvarstein

Øvre Mosby

Ravnåsveien

Drivenesveien

Ifølge Ugland vil arrangøren sørge for at det kan gå trafikk i medgående retning mellom hver runde i løypa. Det gjelder både for etappen i Vennesla og i Kristiansand.

– I slutten av kortesjen med rytterne, biler og motorsykler vil det gå en sivilbil med grønt flagg. Når denne har passert, vil det være folk til stede for å dirigere noe trafikk i medgående retning, sier Ugland.

All trafikk i motgående retning er i utgangspunktet stengt. Men mellom de tre etappene i Vennesla vil man åpne opp for medgående trafikk, samt kanskje noe motgående.

Dette gjelder tidsrommene mellom 10.40-11.45 og 15.40–16.15.

Tirsdag 15. juni

Tirsdag vil det avholdes lagtempoetappe for både junior og senior, både blant kvinnene og herrene.

Det er kun rv 9 mellom Evje og Bygland som stenges. Den holdes stengt i tidsrommet 16.30–20.00.

Start og målgang er i Evje sentrum, hvor rytterne sykler rv 9 tur – retur Fånefjelltunnelen.

Omkjøring vil være på vestsiden av Otra og Byglandsfjorden, fv 304, sier Ugland.

Torsdag 17. juni

Torsdag avholdes den andre og siste etappen i Evje. Her skal det arrangeres individuelt tempoløp for para, junior, senior, både kvinner og herrer.

Akkurat som på tirsdag stenges rv 9 mellom Evje og Bygland. Den vil holdes stengt torsdag mellom 11.00–20.30.

– Det blir åpnet for trafikk i begge retninger i tiden 16.00-16.45, sier Ugland.

Søndag 20. juni

Søndag går den store finalen i Kristiansand, hvor det vil bli arrangert fellesstart for kvinner og herrer elite. Her skal blant annet hjemmehåpet Kristoffer Halvorsen sykle, i tillegg til profilene Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen.

Start og mål er i Østre Strandgate v/Tresse i Kristiansand sentrum.

08.00–18.00: Disse veiene er stengt for all trafikk (rekkefølge etter løypekart):

Østre Strandgate v/Tresse

Elvegata

Østerveien

Tretjønnveien

Fv 452 Ålefjærveien til Vennesla

Fv 405 Venneslaveien

Kvarstein

Torridalsveien

Dronningensgate

Havnegata

– Det som er fordelen under etappen i Kristiansand er at det tar ca. 40 minutter for rytterne å kjøre hver runde. Dermed åpnes det opp flere muligheter for å sluse medgående trafikk. Noen plasser vil vi også vurdere motgående trafikk, sier Ugland.

Det blir også endringer for bussen under sykkel-NM. Foto: Tormod Flem Vegge

Endringer for bussen

Selv om folkefester og arrangementer er avlyst på Sørlandet under sykkel-NM, blir det også flere endringer i kollektivtrafikken under de aktuelle etappedagene.

Avvik søndag 13. juni, Vennesla:

– Vennesla blir utilgjengelig med buss store deler av søndag 13. juni. Linje 30 Kristiansand - Vennesla vil i stengeperioden snu på Mosby. Avgangstider mellom Mosby og Kristiansand som i ordinær ruteplan, skriver Agder Kollektivtrafikk (AKT) på deres hjemmeside.

Klikk her for å se første ordinære avgang mellom Vennesla og Kristiansand.

Avvik tirsdag 15. og torsdag 17. juni, Evje:

– Busser vil kjøre Fennefossveien fra Evje og fylkesvegen videre til Storestraumen (og samme trasé i motsatt retning) under løpet. Linje 170 kjører dermed på vestsiden av Byglandsfjorden hele veien mellom Evje og Storestraum, skriver AKT.

Klikk her for å se hvilke avganger dette gjelder.

Avvik 20. juni, Kristiansand:

– M1, M2, M3, M4, 35, 36, 100: Alle busser vil kjøre gjennom Baneheitunnelen – Oddernestunnelen. Holdeplassene Gyldengården / Rådhuset – Prestebekken (mot øst) og Universitetet – Kvadraturen videregående skole (mot vest) blir ikke betjent. Det blir heller ikke busser i Marviksveien og Østre Ringvei, skriver AKT, som sier at dette gjelder til ca. kl. 18.30.

I tillegg er det avvik på en rekke andre avganger i Kristiansand. Klikk her for å se den fulle oversikten til AKT.