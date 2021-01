Sola må spille uten publikum: – Vi får lage god stemning selv

Camilla Herrem håper at de klarer å lage god stemning selv med tomme tribuner. Foto: Fredrik Refvem

Koronaviruset setter en stopper for publikum under årets to første hjemmekamper i Åsenhallen.

