Marius Lindvik på tredjeplass da Graneruds seiersrekke røk i Hoppukas åpningsrenn

Halvor Egner Granerud dro til Hoppuka som storfavoritt. I det første rennet av Hoppuka ble han blant annet slått av den norske fjorårssensasjonen.

Marius Lindvik kunne holde to tomler opp etter to kjempehopp i Hoppukas første renn. Foto: Geir Olsen, NTB

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Til Hoppuka kom Granerud med fem strake verdenscupseire i bagasjen. I åpningsrennet i Oberstdorf kunne han tangere verdensrekorden på seks strake seire.

I kvalifiseringsrennet mandag viste han skumle intensjoner med et godt hopp som ga annenplass.

Men da det faktiske rennet startet, fikk han et vanskelig utgangspunkt for å skrive ny norsk hopphistorie.

Lindvik beste nordmann i førsteomgang

For i førsteomgangen leverte Granerud sin dårligste plassering i et enkelthopp for hele sesongen. I vanskelige forhold landet han på 122 meter. Det holdt «kun» til en 9. plass foran den andre omgangen.

– Jeg var litt overrasket da jeg så at jeg ikke hadde mer i kompensasjon, for det kjentes tyngre ut, sa Granerud til NRK i pausen.

Men der Graneruds førsteomgang var litt skuffende, var det en annen nordmann som imponerte stort.

Marius Lindvik var den store sensasjonen i Hoppuka forrige sesong. Da havnet han på 2. plass totalt og vant to av rennene. Og det er tydelig at han trives på den arenaen. For i den første omgangen hoppet han inn til en annenplass og 126,5 meter.

– Jeg fikk en veldig god følelse. Så er det bare å kline til i annenomgang, sa Lindvik.

Halvor Egner Graneruds første hopp holdt bare til 9. plass. Men han var likevel greit fornøyd med starten på Hoppuka. Foto: Geir Olsen, NTB

Hoppet seg opp

Dermed måtte det et kanonhopp fra Granerud i den neste omgangen for å hoppe seg opp mot toppen av pallen.

Og da han skulle sette utfor var også forholdene mer på hans side. Nede i bakken landet han på 131 meter og tok en foreløpig 1. plass.

– Jeg synes Granerud fortsetter på et veldig godt, høyt, nivå, mente NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Og hopper etter hopper kom kortere enn Granerud, som klatret og klatret på tabellen.

Så kom polske Kamil Stoch, som lå på fjerdeplass etter den første omgangen, og hoppet 132,5 meter. Da røk også seiersrekken til Granerud i verdenscupen.

Enormt hopp fra Lindvik

Men på toppen hadde Norge igjen en hopper. 22-åringen Marius Lindvik.

Og han dro til med et enormt hopp på 135,5 meter. Det holdt derimot ikke mot Stoch, men han gikk inn på annenplass foran Granerud.

– Han hopper i bunn av bakken. Dette lover godt for resten av Hoppuka, konkluderte Evensen.

På toppen sto kun Karl Geiger igjen. Tyskeren hoppet også bakken ned, og vant det første rennet i Hoppuka.

Dermed skjøv han Lindvik ned til tredjeplassen, og Granerud havnet utenfor pallen for første gang siden verdenscupen i Ruka 28. november.

Fakta Resultater i Hoppukas åpningsrenn 1. Karl Geiger (Tyskland) 2. Kamil Stoch (Polen) 3. Marius Lindvik 4. Halvor Egner Granerud ... 22. Daniel-André Tande 35. Johann André Forfang 39. Robert Johansson 50. Sander Vossan Eriksen Les mer

Godt utgangspunkt

Det betyr at Norge har to utøvere som er godt med i sammendraget etter det første av totalt fire renn.

– Det er vel den beste hoppukestarten for Norge siden Anders Jacobsen vant i 2006/2007. Vi må være veldig fornøyd, sa Clas Brede Bråthen på NRKs sending.

Han var spesielt glad for at Lindvik var tilbake på pallen etter en litt trøblete periode. Lindvik sto blant annet over VM i skiflyvning.

– At Marius har funnet hoppformen betyr mye. Da har vi to hoppere som kan hoppe fra verdenseliten, sa Bråthen.

Han mener også at det Granerud viste, gjør at man kan håpe på mye den neste drøye uken.

– Halvor er nummer fire på en dag hvor hoppingen ikke var helt maks, men veldig god. Han er blant dem som fikk dårligst forhold i hele feltet.

Hoppuka over allerede for Johansson

Men det var ikke alle de norske som innfridde forventningene i Hoppukas første renn.

En av de mest skuffede på sletten i Oberstdorf, var Robert Johansson. 30-åringen kom inn til Hoppuka som tredjemann i verdenscupen totalt. Derfor var han også forventet å kjempe om å komme på førsteplass i Hoppuka sammenlagt.

Men allerede etter ett hopp var resten av Hoppuka spolert. Johannson landet på 115,5 meter. Det ga 39. plass og ingen annenomgang.

– Det er en klassisk skrell. Hoppuka er kjørt for Robert, sa Bråthen.

Johansson selv var naturligvis meget skuffet etter at sammenlagtkonkurransen ble spolert nærmest før den startet.

– Det er vanskelig å beskrive. Det detter bare ned. Kjedelig, rett og slett. Skuffende, oppsummerte han til NRK.

Men det var ikke bare Johansson som uteble fra annenomgangen av nordmennene. Også Johann André Forfang og Sander Vossan Eriksen måtte se resten av skirennet fra tilskuerplass.

Nå drar hopperne videre til Garmisch-Partenkirchen. Der er det kvalifiseringsrenn nyttårsaften før det tradisjonsrike nyttårshopprennet 1. nyttårsdag.