Hareide tydelig irritert på Helland: Nå svarer RBK-profilen

Åge Hareide irriterer seg over Pål-André Hellands uttalelser om RBKs spillestil. Nå svarer Helland på kritikken fra sjefen.

Helland svarer Hareide. Vingen er skadet og spilte ikke mot Mjøndalen. Bildet er fra en trening for noen uker siden. Foto: Christine Schefte

Charlotte Ø. Sundberg

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Jeg vet ikke hva han (Helland) mener med det, sa Hareide til Adresseavisen etter 1–0-seieren over Mjøndalen.

RBK-sjefen snakket om profilen Pål-André Hellands intervju med Adresseavisen onsdag.

Hareide fortsatte:

– Jeg synes han heller kan ta det med meg i stedet for å ta det utad. Det er litt på kanten av hva jeg tolererer.

Les også RBK-stjernen: Savner tydelig spillestil

Les også Irritert Hareide: – På kanten av hva jeg tolererer

Snakket om spillestil

I intervjuet Hareide sikter til snakker Helland, i en artikkelserie hvor flere spillere har uttalt seg, om Rosenborgs spillestil.

- En toppklubb bør ha en egen, utviklet spillestil. Der ligger vi etter Bodø/Gimt, Molde og Vålerenga akkurat nå. Det blir den største jobben inn mot 2021, sa Helland.

Og fortsatte:

- Glimt har en stall som på papiret er svakere enn vår. Men de har veldig tydelige roller på banen, og veldig tydelige krav til hver rolle. Da vet alle hva de kan forvente av hver spiller. Der føler jeg at vi er ganske langt unna. Måten vi skaper målsjanser på er litt tilfeldig.

Les også RBK-stjernen etterlyser tøffere vinnerkultur

Les også - Jeg tror det er mange trøndere som sitter og lurer på hva vi prøver på

– Inn og ut av sykestua

Da Hareide ble konfrontert med dette etter Mjøndalen-kampen, innledet Hareide med å si at han kun hadde sett overskriften i artikkelen. Den er: RBK-stjernen: Savner tydelig spillestil.

Nå varsler Hareide en prat med Helland om saken:

– Man kan godt snakke om tydelig spillestil, men det er slitsomt når spillere som er mye inn og ut av sykestua snakker om hva som burde ha vært, mente Hareide.

– Ekstremt mye trafikk

Torsdag kveld var Adresseavisen i kontakt med Helland. Kantspilleren skriver følgende i en sms, etter å ha blitt konfrontert med Hareides kritikk:

– Jeg ble, i likhet med flere av mine lagkamerater, spurt om hva i Rosenborg kan og bør gjøre for å tette gapet opp til Glimt og Molde. Jeg prøvde, i likhet med de andre å etter beste evne svare saklig på hva jeg mente: At vi per nå er et stykke bak Glimt, Molde og Vålerenga spillemessig, men at i løpet av en god vinter var noe vi kunne ta igjen.

Helland legger til:

– Jeg prøvde også å unnskylde litt av mangelen med at det har vært ekstremt mye trafikk inn og ut, samt at det i et tett kampprogram hvor vi er i poengnød er vanskelig å finne tid til å få terpet på en spillestil som med tiden helt sikkert vil komme.

Nå er han klar for en prat med Hareide:

– Jeg ser frem til en god prat og en diskusjon om fotball. Om jeg gikk over grensen, så beklager jeg, sier han - og legger til, med et blunkefjes:

– Sett i ettertid så burde kanskje jeg, som skadet, holdt kjeft og holdt meg på sykestua.