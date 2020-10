Sverre Lunde Pedersen med banerekord i norgescupåpningen

Sverre Lunde Pedersen satte banerekord på 3000 meter da norgescupen på skøyter ble innledet i Stavanger lørdag. Det var mange sterke tider.

Sverre Lunde Pedersen gikk fort i Stavanger. Foto: Geir Olsen

Pedersen gikk inn til 3.41,09 og slettet sin egen banerekord som lød på 4.32,30. Han måtte kjempe hardt for å beholde rekorden, for Hallgeir Engebråten gikk inn til 3.41,25 og var førstemann under den gamle tiden. Pedersen gikk i samme kvartett, og Engebråten fikk stå som rekordmann i bare 15 sekunder før han ble skjøvet ned på 2.-plass.

Hele 12 mann gikk under fire minutter, og sju av dem satte personlig rekord.

Det ble favorittseier også på 500 meter ved Håvard Lorentzen med sesongbeste 35,07, men også han fikk hard kamp av yngre krefter. Han slo så vidt parkamerat Bjørn Magnussen, som gikk inn til 35,15.

Ida Njåtun vant kvinnenes 1000 meter på 1.18,14, mens Camilla Jagtøyen vant 500 meter på 41,51. Ragne Wiklund var best på 1500 meter med 2.02,14.

Stevnet fortsetter søndag.

