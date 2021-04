RBK-profilen ble satt på «verksted». Der gjorde de et spesielt funn

Anders Konradsen har (30) trøblet. Og trøblet. Og trøblet. I januar måtte han derfor gjennom totalrenovering.

Måtte gjennom totalrenovering: Anders Konradsen. Foto: Christine Schefte

1. november 2019: «Konradsen ferdigspilt for sesongen».

8. juni 2020: «Konradsen mister seriestarten»

31. juli 2020: «Konradsen skadet igjen».

2. november 2020: «Ny skade i leggen for Konradsen».

Jo da, han kunne få overskrifter for prestasjonene sine også i 2020, Anders Konradsen.

Blant annet etter å ha senket Alanyaspor i Europa på Lerkendal.

Men de to siste årene har det i stor grad – dessverre – handlet om skader.

Akilles-trøbbel. Muskelskader. Slike ting.

Jublet mot tyrkerne: Konradsen ble matchvinner mot Alanyaspor i Europa i fjor sommer. Foto: Richard Sagen

I januar ble det derfor bestemt: Konradsen skulle tas vekk fra alt som heter «vanlig» fotballtrening.

Og i stedet gå gjennom en totalrenovering.

Det ble en renovering som skulle ta om lag tre måneder å komme seg gjennom, og hvor de gjorde et spesielt funn.

Et funn som gjør at 30-åringen nå er skadefri – og klar til å melde seg på ordentlig igjen fram mot seriestart i mai.

Fysiolog: Ulrik Wisløff. Foto: Morten Antonsen

- Konradsen måtte plukkes fra hverandre. Og bygges opp igjen. Rett og slett inn på verksted. Vi har et mål om at han skal bli en maskin igjen, så får vi se om vi klarer det. Han har en lang og hard skadehistorikk.

Ordene tilhører fysiolog Ulrik Wisløff, som sammen med fysioterapeut Arve Lund Kjøsnes fikk ansvaret for å få Konradsen tilbake på beina.

De satte de i gang omfattende testing, både på Konradsen og Pål-André Helland (nå Lillestrøm), for å finne ut av hvor de skulle starte.

- De ble testet grundig på sykehuset. Vi var gjennom ulike styrketester, spesielt styrken i beina. Og hos Konradsen oppdaget vi at det var ganske stor forskjell mellom styrken i høyre og venstre bein. Det kan være litt forskjell, men dette var langt over normalen, og kan forårsake nye skader, sier Wisløff.

Han mener årsaken er at Konradsen har «kompensert» for andre skader over tid.

- Han har ubevisst belastet kroppen feil, for å spare den foten som har vært utsatt for skade. Men da har det jo etter hvert kommet nye smeller, illustrerer Wisløff.

– Har gått fint

Derfor har Konradsen brukt vinteren på å få «jevnet ut bulkene» igjen.

Midtbanespilleren brukte lang tid på alternativ trening innendørs, mens resten trente ute.

Og han måtte, som i 2020, være tålmodig. Den gang ble Konradsen operert i begge akillesene, men var ventet tilbake i kampform til seriestart.

Rett før alvoret startet smalt det imidlertid i en muskel, og seriestarten røk.

Nå er den store planen at 30-åringen, som har trent for fullt en stund, skal holde hele sesongen: At oppholdet på verkstedet har rustet ham godt nok.

Ett av grepene er også, nå som han er skadefri, å ta ham ut av fellestrening med jevne mellomrom, for best mulig å overvåke belastningen gjennom treningsuka. Dette skjedde blant annet i siste uka før påskeferien.

Tilbake: Her er Anders Konradsen i full trening på Tempebanen før påske. Foto: Kim_Nygaard

– Revansje

Selv var Konradsen stor optimist da vi snakket med han om «skjevhetene» for en stund tilbake.

For 29-åringen medgir at det har vært noen tøffe perioder på sidelinjen de siste årene.

- Jeg synes den alternative treningen har gått fint. Jeg har fått jobbet veldig godt med «grunnmuren», og fått rettet opp skjevheter her og der, sier Konradsen.

Og legger til:

- Jeg er utrolig sulten på å revansjere meg, og å komme ordentlig tilbake. Det har vært det eneste fokuset mitt i vinter: Å bli godt nok rustet til å kunne bidra.

Konradsen altså går inn i en sesongstart som også er hans siste kontraktsår med RBK, dersom partene ikke blir enige om en forlengelse.

Og hvor Per Ciljan Skjelbred, Vebjørn Hoff, Kristoffer Zachariassen og Edvard Tagseth blir de tøffeste konkurrentene, samt at Markus Henriksen også er midtbanespiller om det behøves.

- Vi er i en privilegert posisjon. Vi har en veldig sterk midtbane, med også gode midtbanespillere som ikke får plass i startoppstillingen, sier Konradsen om det.

NB! Konradsen har spilt 168 kamper og scoret 30 mål siden debuten for RBK i august 2015.