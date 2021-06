Uendret tropp til Odd-kampen

KLARE FOR EUROPA: BKTs damelag. Foto: Privat

BK Tromsø har nå fått den endelige bekreftelsen på at laget er kvalifisert til CEV Volleyball Challenge Cup til høsten.

- Nå venter vi på trekningen i slutten av juni, da vet vi litt mer om hva vi møter og hva vi må innrette oss etter, sier avtroppende trener og styreleder Edgar Broks.

Broks mener kvalifikasjonen viser at klubben er fremoverrettet og tar laget på alvor.

- Vi har en grunnholdning at er du kvalifisert, da deltar vi. For alle idrettsutøvere er det jo en drøm å konkurrere utover landegrensene, og vi har lyst å vise at kommer du til Tromsø for å spille volleyball og gi byen heder og ære, da skal vi satse på dem. Vi bygger klubb fra A til Å og det er viktig at vi viser vei og retning, sier Broks.

Aldri har et lag på damesiden i noen idrett i Tromsø vært kvalifisert for Europa. Sånn sett blir laget historisk.

- Tromsø Volley var nært i sin tid, men kom aldri helt i mål, så her er vi først.

- Tror du dere kan nå langt?

- Det avhenger helt av trekningen. Selv på middels europeisk nivå, som denne turneringen er, så er det par hakk opp for å si det sånn. I de store volleyballandene er volleyball en helprofesjonell idrett som utøves og holder et veldig høyst sportslig nivå. Vi kan håpe på å få en passende trekning i 1. runde og da kan alt skje. Det blir uansett veldig spennende og vi tror det her er en skikkelig godbit for Tromsø-publikummet, når klubben igjen invitere kan invitere til europacupen, og nå for første gang på damesiden, sier Broks.