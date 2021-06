Endelig var det lov med taklinger igjen: - Jeg tar gjerne imot ei skyllebøtte

Det ble en spesiell kveld. Endelig var det lov med susende taklinger igjen, og dommeren sa han ville ta i mot eventuelle skyllebøtter med glede.

Endelig er breddefotballen for seniorer i gang igjen. Sverresborg og Strindheim spilte treningskamp to timer etter at de strenge koronareglene var opphevet i Trondheim tirsdag. Foto: Christine Schefte

TRONDHEIM: Tirsdag åpnet politikerne i Trondheim opp for trening med kontakt for utøvere i breddeidretten som er over 20 år.

Fra klokka 1800 var det igjen lov med taklinger, og klokka 2004 blåste dommer Markus Lille i gang treningskampen mellom seniorlagene til Sverresborg og Strindheim på Havsteinbanen.

– Hvis jeg hadde vært spiller i kveld, så hadde jeg hatt full overtenning. Jeg skal ta imot ei eventuell skyllebøtte med glede, sa Markus Lille før avspark.

Dommer Markus Lille var forberedt på «overtenning» hos spillesugne spillere i det som var den første treningskampen siden mars 2020. Oppgjøret mellom Sverresborg og Strindheim gikk imidlertid greit for seg. Foto: Christine Schefte

For han visste at det var to lag med spillesugne og spente spillere som ventet ute på matta. Spillere som er langt unna kampform da da ikke har fått utøve idretten sin som normalt på grunn av koronarestriksjonene som trådte i kraft i mars 2020.

Sverresborg-trener Even Aasheim var både glad og spent.

– Mange har hatt det tøft det siste året, og som fotballentusiast har det vært stor frustrasjon fordi man føler seg nedprioritert, fordi det ikke er penger i breddefotballen for senior, sier Even Aasheim.

At de endelig får spille fotball igjen, syns han er veldig fortjent.

– På overtid

Da politikerne signaliserte at den strenge lokale koronaforskriften i Trondheim ville opphøre tirsdag, var Sverresborg og Strindheim allerede godt i gang med å planlegge det som mest sannsynlig ble den første treningskampen i bredde senior i Trondheim siden nedstengingen.

2x35 minutter sto på programmet i oppgjøret mellom Sverresborg i 4.divisjon og Strindheim i 3.divisjon.

– Jeg forventer at vi vil få se mange slitne kropper når kampen er ferdig, sier Strindheim-trener Christian Steen.

Han har lenge savnet en dato for når de kunne komme i gang med kamper igjen.

Uten mulighet til å spille kamper og trene som normalt, har de hatt fokus på miljøet og det sosiale.

– De er en sammensveiset gjeng. Nå er det deilig at de får ta på seg drakta igjen, sier han.

Endelig fylles klubbhuset til Sverresborg med seniorspillere som gleder seg til å spille kamper i 4.divisjon igjen. Foto: Christine Schefte

Også for Sverresborg har det sosiale fellesskapet vært det viktigste det siste året når de ikke har hatt en eneste kamp å se fram til. Han har laget alternative treningsopplegg for å motivere spillerne til å komme på trening.

– Det har vært tungt for alle involverte. Mye usikkerhet, mange forhåpninger med kontrabeskjeder og mye frustrasjon når logikken brister. Det er mange som har gitt opp, men mange har holdt ut - og de får nå en velfortjent belønning, sier Even Aasheim.

Har mistet spillere

Han tror de som har sluttet med fotball er borte for godt.

– Jeg har ingen tro på at de kommer tilbake.

Det ble 0–2-tap for laget hans mot mot byrival Strindheim, men treneren håper opplevelsen ga spillerne en skikkelig boost og motivasjon til å legge ned mye trening i sommerferien.

Da vil laget hans være klar for seriespill til høsten.



Martin Solhjem, Gyimah Kwaku, Erlend Dreier var spente før treningskampen mot Strindheim. De kan nesten ikke huske sist de spilte en skikkelig fotballkamp. Foto: Christine Schefte

Selv om det er lov å takle på banen, gjelder fortsatt regler om avstand utenfor treningssituasjonen. I peptalken før avspark var det god avstand mellom spillerne i klubbhuset. Foto: Christine Schefte

Sverresborg-trener Even Aasheim syns det er veldig fortjent at fotballspillere over 20 år endelig får spille kamper igjen og takle hverandre på trening. Foto: Christine Schefte

Strindheim og Sverresborg var raske til å avtale treningskamp med en gang koronareglene tillot det. Tirsdag kunne trener Christian Steen endelig be spillerne ta på seg Strindheim-drakta igjen. Foto: Christine Schefte

Trenerne var spent på timingen hos spillere som ikke har spilt kamp siden i fjor. De fikk mye å glede seg over på Havsteinbanen tirsdag kveld. Foto: Christine Schefte

Etter måneder uten en kamp å se fram til, var det stor innsats og mye spilleglede på Havsteinbanen tirsdag kveld. Foto: Christine Schefte

Endelig kamp igjen! Sverresborg og Strindheim møttes til treningskamp to timer etter det igjen ble lov for seniorene i breddefotballen å ha fullkontakt. Foto: Christine Schefte

Slike taklinger har ikke vært mulig siden før 12. mars 2020. Foto: Christine Schefte

Patrick Strand sendte Strindheim i ledelsen med et godt utført straffespark drøye 20 minutter ut i førsteomgangen. Foto: Christine Schefte

Dommerne har også savnet seniorene i breddefotballen. Morten Melhus, Daniel Nord Warholm og Markus Lille ledet treningskampen mellom Sverresborg og Strindheim. Foto: Christine Schefte / Schibsted

Treningskampen ble satt opp med kort varsel, og Gift Oscar rakk aldri avspark. Men han fikk skyss fra jobb og var klar til å kjempe for Sverresborg i siste halvdel av kampen. Foto: Christine Schefte

Flere spillere fikk kjenne på krampe mot slutten av kampen. Foto: Christine Schefte

Målscorer Patrick Strand syntes det var svært etterlengtet å komme i gang igjen, og særlig godt med en seier. Her med lagkompis Simen Hoel. Foto: Christine Schefte

Les de lokale koronarelgene som ble vedtatt i formannskapet i Trondheim tirsdag her.

